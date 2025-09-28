Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε γυναίκα στο κέντρο της πόλης

Ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια 45χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο έγινε στην οδό Μίκη Θεοδωράκη στο ρεύμα εισόδου προς το κέντρο της πόλης.

Η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο και την παρέσυρε το ΙΧ. Μεταφέρθηκε γρήγροα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως φέρει πολλαπλά τραύματα και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο οδηγός του οχήματος σταμάτησε αμέσως και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει κατάθεση.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

