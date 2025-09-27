Τροχαίο Θεσσαλονίκη: ΙΧ καρφώθηκε σε βιτρίνα και τυλίχθηκε στις φλόγες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και καρφώθηκε σε βιτρίνα καταστήματος, ενώ αμέσως μετά το ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Αναγεννήσεως. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο οδηγός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη βιτρίνα του καταστήματος και να προκαλέσει τεράστιες ζημιές.
«Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», είπε κάτοικος της περιοχής στο thesspost.gr, ο οποίος εκτιμά ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.
O οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το φλεγόμενο αυτοκίνητο την τελευταία στιγμή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ελαφρά τραυματισμένος.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά.
Οι ανακριτικές αρχές ήδη συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, για τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.