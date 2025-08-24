Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους

Το πρωί της Κυριακης 24 Αυγούστου η σύζυγος του Στέλιου Διονυσίου, Αγνή Καλουμένου, αναφέρθηκε στην πρόωρη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών τους, με αφορμή τα πρώτα τους γενέθλια.

Η Αγνή Καλουμένου ανήρτησε μια οικογενειακή φωτογραφία, η οποία απεικονίζει τον σύζυγό της να φιλάει τη μία κόρη τους στο μέτωπο και την ίδια να κρατάει στην αγκαλιά της την άλλη.

«Μαχήτριες» αποκάλεσε η τραγουδίστρια τις δίδυμες Μαργαρίτα κι Αναστασία, οι οποίες, όπως ανέφερε, γεννήθηκαν πρόωρα.

«Ένας ολόκληρος χρόνος με τις μαχήτριες μας! Ένας χρόνος πανέμορφος, συγκινητικός αλλά και δύσκολος. Είχαμε ο ένας τον άλλον με δύο καρδιές έξω από το σώμα μας! Η προωρότητα μας έμαθε πολλά και η δύναμη σας ακόμη περισσότερα!! Χρόνια πολλά και όμορφα! Σας λατρεύουμε! Μαργαρίτα και Αναστασία!!!!», έγραψε περιγράφοντας τον έναν χρόνο από την ημέρα που ήρθαν στη ζωή.

Η ανάρτηση της Αγνής Καλουμένου

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο και παράλληλα βάφτισε τις κόρες του. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, καθώς το ζευγάρι ήθελε να κρατήσει το ευτυχές γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Γνωρίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια σε οντισιόν κι έτσι άρχισε η επαγγελματική τους συνεργασία, η οποία κράτησε περίπου τρία χρόνια. Η συνθήκη αυτή τους έφερε πιο κοντά, με τη σχέση τους να μετρά πλέον πάνω από οκτώ χρόνια.