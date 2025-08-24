Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους

Το μήνυμα με αφορμή τα πρώτα γενέθλια των διδύμων, Μαργαρίτα κι Αναστασία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.08.25 , 15:51 Επιστρέφουν στην Αθήνα οι αδειούχοι του Αυγούστου - Αυξημένη κίνηση
24.08.25 , 15:44 Αλεξάνδρα Νικολαίδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της;
24.08.25 , 15:02 Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου - Το μήνυμα
24.08.25 , 14:52 Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση - Σε Έξοδο με τη σύζυγό του
24.08.25 , 14:19 Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους
24.08.25 , 14:05 Βόλος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο συζυγοκτόνο
24.08.25 , 13:35 Ολυμπιακός: Αγγελόπουλοι - Μπαρτζώκας συμφώνησαν για γκαρντ από ΝΒΑ
24.08.25 , 13:16 Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 ετών
24.08.25 , 12:58 Μύκονος: Νεκρός 25χρονος μέσα σε ιδιωτική πισίνα σουίτας ξενοδοχείου
24.08.25 , 12:32 Τραγωδία στον Λαγκαδά: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
24.08.25 , 12:08 Route 360: Η «Δέσποινα» βρίσκεται στο έλεος μίας τροπικής καταιγίδας
24.08.25 , 11:41 Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Σαλαμίνα: Δίκυκλο παρέσυρε ηλικιωμένη
24.08.25 , 11:40 Παυλίνα Βουλγαράκη: Ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Στέφανου
24.08.25 , 11:08 Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι
24.08.25 , 11:02 Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη
Παυλίνα Βουλγαράκη: Ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Στέφανου
Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 ετών
Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη
Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους
Θρήνος για τον Ντέμη Νικολαΐδη: Πέθανε η σύντροφός του, Αλεξάνδρα
Τραγωδία στον Λαγκαδά: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε για κούρεμα
Μύκονος: Νεκρός 25χρονος μέσα σε ιδιωτική πισίνα σουίτας ξενοδοχείου
Απ. Βεσυρόπουλος: Του έκαναν επί μία ώρα ΚΑΡΠΑ- Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από τον γάμο και τη δεξίωση του ζευγαριού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρωί της Κυριακης 24 Αυγούστου η σύζυγος του Στέλιου Διονυσίου, Αγνή Καλουμένου, αναφέρθηκε στην πρόωρη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών τους, με αφορμή τα πρώτα τους γενέθλια.

Παντρεύτηκαν Στέλιος Διονυσίου και Αγνή Καλουμένου

Η Αγνή Καλουμένου ανήρτησε μια οικογενειακή φωτογραφία, η οποία απεικονίζει τον σύζυγό της να φιλάει τη μία κόρη τους στο μέτωπο και την ίδια να κρατάει στην αγκαλιά της την άλλη. 

Στράτος Διονυσίου: Πώς έμαθαν οι τρεις γιοι του ότι ο πατέρας τους πέθανε

«Μαχήτριες» αποκάλεσε η τραγουδίστρια τις δίδυμες Μαργαρίτα κι Αναστασία, οι οποίες, όπως ανέφερε, γεννήθηκαν πρόωρα.

«Ένας ολόκληρος χρόνος με τις μαχήτριες μας! Ένας χρόνος πανέμορφος, συγκινητικός αλλά και δύσκολος. Είχαμε ο ένας τον άλλον με δύο καρδιές έξω από το σώμα μας! Η προωρότητα μας έμαθε πολλά και η δύναμη σας ακόμη περισσότερα!! Χρόνια πολλά και όμορφα! Σας λατρεύουμε! Μαργαρίτα και Αναστασία!!!!», έγραψε περιγράφοντας τον έναν χρόνο από την ημέρα που ήρθαν στη ζωή. 

 

Η ανάρτηση της Αγνής Καλουμένου

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο και παράλληλα βάφτισε τις κόρες του. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, καθώς το ζευγάρι ήθελε να κρατήσει το ευτυχές γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Γνωρίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια σε οντισιόν κι έτσι άρχισε η επαγγελματική τους συνεργασία, η οποία κράτησε περίπου τρία χρόνια. Η συνθήκη αυτή τους έφερε πιο κοντά, με τη σχέση τους να μετρά πλέον πάνω από οκτώ χρόνια. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.
 |
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top