Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους

Το πρωί της Κυριακης 24 Αυγούστου η σύζυγος του Στέλιου Διονυσίου, Αγνή Καλουμένου, αναφέρθηκε στην πρόωρη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών τους, με αφορμή τα πρώτα τους γενέθλια.
Η Αγνή Καλουμένου ανήρτησε μια οικογενειακή φωτογραφία, η οποία απεικονίζει τον σύζυγό της να φιλάει τη μία κόρη τους στο μέτωπο και την ίδια να κρατάει στην αγκαλιά της την άλλη.
«Μαχήτριες» αποκάλεσε η τραγουδίστρια τις δίδυμες Μαργαρίτα κι Αναστασία, οι οποίες, όπως ανέφερε, γεννήθηκαν πρόωρα.
«Ένας ολόκληρος χρόνος με τις μαχήτριες μας! Ένας χρόνος πανέμορφος, συγκινητικός αλλά και δύσκολος. Είχαμε ο ένας τον άλλον με δύο καρδιές έξω από το σώμα μας! Η προωρότητα μας έμαθε πολλά και η δύναμη σας ακόμη περισσότερα!! Χρόνια πολλά και όμορφα! Σας λατρεύουμε! Μαργαρίτα και Αναστασία!!!!», έγραψε περιγράφοντας τον έναν χρόνο από την ημέρα που ήρθαν στη ζωή.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο και παράλληλα βάφτισε τις κόρες του. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, καθώς το ζευγάρι ήθελε να κρατήσει το ευτυχές γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Γνωρίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια σε οντισιόν κι έτσι άρχισε η επαγγελματική τους συνεργασία, η οποία κράτησε περίπου τρία χρόνια. Η συνθήκη αυτή τους έφερε πιο κοντά, με τη σχέση τους να μετρά πλέον πάνω από οκτώ χρόνια.
