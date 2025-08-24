Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση - Σε Έξοδο με τη σύζυγό του

«Μας πήγε η κόρη μας για pancakes»

Ελλαδα
Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πέθανε στα 79 του χρόνια ο γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας, βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένεια και τους οικείους του. 

Ο γιος του - κι επίσης δημοσιογράφος - Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε γνωστή την τραγική είδηση μέσω ανάρτησης στα social media. 

Η υγεία του τα τελευταία χρόνια ήταν δυστυχώς βεβαρυμμένη και σε πολλές φωτογραφίες που δημοσίευε είτε εκείνος, είτε κάποιος από την οικογένειά του φαινόταν να φορά ειδικό σωληνάκι που για βοήθεια στην αναπνοή. 

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 ετών

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση στο Facebook, στο πλάι της συζύγου του 

Στην τελευταία του ανάρτηση, στις 2 Αυγούστου απαθανατίστηκε σε έξοδό του με την πολυαγαπημένη του σύζυγο, Βίκυ. 

Συγκεκριμένα έγραφε στη λεζάντα: «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

