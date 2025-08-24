Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 ετών

Ήταν γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDP PHOTO
Δ. Κωνσταντάρας: Με τον πατέρα μου μόνο στην ομάδα δεν τα βρίσκαμε / ΕΡΤ (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ηλικία 79 ετών, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπέστη ανακοπή ενώ νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ο γνωστός δημοσιογράφος, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, αντιμετώπιζε εδώ και καιρό προβλήματα υγείας.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας αφήνει πίσω τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, Λάμπρο και Παυλίνα. 

Ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Πέθανε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας με τα παιδιά του, Λάμπρο και Παυλίνα / NDP PHOTO

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση του γιου του, Λάμπρου Κωνσταντάρα

Την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κωνσταντάρα έκανε γνωστή μέσω μιας σπαρακτικής ανάρτησης στα social media ο γιος του, Λάμπρος. 

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο.

Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου.

Το τελευταιο καπέλο που σου πήρα απο τα ταξίδια μου, αυτό απο το Moulin Rouge.

Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλο μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρηθηκες αφανταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λιγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια.

Κάτι ξεριζώθηκε.

Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ.

Σε ευχαριστούμε για ολα σαγαπάμε.

Παυλινα Λάμπρος και μαμά».

 

 

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας (1946–2025) ήταν Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και τηλεοπτικός/ραδιοφωνικός παραγωγός, γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε σε άρθρα, βιβλία και συνεντεύξεις. Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη και μαζί έχουν δύο παιδιά, την Παυλίνα (σκηνοθέτη και επιχειρηματία) και τον Λάμπρο (δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό).

Ξεκίνησε την πολιτική το 2002 ως Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής, εκλέχτηκε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 2004, ενώ στις επόμενες εκλογές δεν επανεξελέγη. Το 2009 υπήρξε πρώτος επιλαχών με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ενώ το 2010 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Αθηνών, διατελώντας και γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου. Το 2014 επανεξελέγη, έγινε μέλος του ΟΠΑΝΔΑ και αργότερα αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης». Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία και ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2015, χωρίς όμως να εκλεγεί.

 

