Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 25/08/2025 – 31/08/2025

Ο Αύγουστος κλείνει με τον πιο ερωτικό και θεαματικό τρόπο: από τις 25/08/2025 η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Λέοντα και υπόσχεται να βάλει λάμψη, πάθος και λίγη υπερβολή στα ερωτικά μας. Από αυτή τη θέση θέλει να αγαπά και να αγαπιέται με στόμφο, χωρίς να κρύβεται. Θέλει να ακούσει το «σε θέλω» δυνατά, να δώσει τη δική της παράσταση και να νιώσει μοναδική. Αν αισθανθήκατε πως η καρδιά σας ήταν σε παύση, τώρα έρχεται η φάση της αναζωογόνησης.

Στις 26/08/2025 η Αφροδίτη κάνει δύο θετικές όψεις: τρίγωνο με τον Κρόνο και εξάγωνο με τον Ουρανό. Πρόκειται για ένα συνδυασμό που φέρνει σταθερότητα και ανανέωση ταυτόχρονα. Από τη μία, νιώθουμε έτοιμοι να επενδύσουμε σε κάτι που έχει διάρκεια. Από την άλλη, εμφανίζεται μια απρόσμενη σπίθα, ίσως μια γνωριμία που δεν μοιάζει με τις προηγούμενες ή μια ανατροπή που δίνει ανάσα σε ήδη υπάρχουσες σχέσεις. Είναι το τέλειο μείγμα για να ξαναχτίσετε κάτι με νέες βάσεις ή να ενθουσιαστείτε με κάτι που σας βγάζει από τα καθιερωμένα.

Η πιο έντονη και ατμοσφαιρική ημέρα είναι η 27/08/2025, όπου η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα αλλά και αντίθεση με τον Πλούτωνα. Είναι η στιγμή που η καρδιά πετά, αλλά και δοκιμάζεται. Από τη μία, υπάρχει ρομαντισμός, έμπνευση, ένα έντονο συναίσθημα πως αυτό που ζείτε είναι κάτι μαγικό. Από την άλλη, η αντίθεση με τον Πλούτωνα δείχνει πως μπορεί να προκύψουν ζήλιες, αποκαλύψεις ή έντονα διλήμματα. Προσοχή στο να μην εξιδανικεύσετε πρόσωπα ή καταστάσεις. Ο έρωτας έχει δύναμη, αλλά χρειάζεται και λίγη γείωση για να μην γίνει εμμονή.

Στις 29/08/2025 κορυφώνεται το εξάγωνο Ουρανού-Ποσειδώνα, μια όψη διαρκείας που λειτουργεί σαν υπόβαθρο σε όσα ήδη βιώνουμε. Αυτό το φόντο φέρνει μια πιο συλλογική τάση για εξέλιξη στις σχέσεις, για ρομαντισμό με ελευθερία και για έρωτες που ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια. Είναι σαν να λέει το σύμπαν: «Ναι στο μαζί, αρκεί να μη χαθεί η ατομική σας ελευθερία».

Αυτές οι μέρες, λοιπόν, είναι γεμάτες ένταση, προσμονή, μικρές ανατροπές αλλά και βαθιές συγκινήσεις. Το μυστικό είναι να μείνετε ανοιχτοί σε αυτό που νιώθετε, χωρίς να πνίγετε ή να πνίγεστε. Ο έρωτας αυτές τις μέρες δεν θέλει ησυχία, θέλει σκηνή, φώτα και αλήθεια. Αν έρθει, αφήστε τον να μπει με φόρα. Αν φύγει, μην τον κυνηγήσετε. Να θυμάστε πως ό,τι αξίζει, θα μείνει και θα λάμψει.

