Παυλίνα Βουλγαράκη: Ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Στέφανου

Το φετινό καλοκαίρι είναι ξεχωριστό για την Παυλίνα Βουλγαράκη, καθώς είναι το πρώτο που περνάει με την κόρη της, η οποία γεννήθηκε στις 30 Μαΐου.

Η ερμηνεύτρια βρήκε το άλλο της μισό στο πρόσωπο του συντρόφου της, Στέφανου, με τον ερχομό του μωρού τους να επισφραγίζει με τον πιο όμορφο τρόπο την ευτυχία τους.

Η νέα μανούλα πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία από την παραλία. Στο σπάνιο στιγμιότυπο τη βλέπουμε να ξαπλώνει στην αγκαλιά του αγαπημένου της, ο οποίος κοιμάται στην άμμο. Στο βάθος ποζάρει χαμογελαστή μια φίλη τους, ενώ το τέταρτο μέλος της παρέας, έχει επίσης παραδοθεί «στην αγκαλιά του Μορφέα».

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο:

Η Παυλίνα Βουλγαράκη κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από την ημέρα όμως που έγινε μαμά όλο και κάτι μας δείχνει από τη νέα της καθημερινότητα.

Πρόσφατα δημοσίευσε ένα πολύ γλυκό βίντεο να νανουρίζει την κορούλα της μπροστά από μια πισίνα. Στη λεζάντα έγραψε στίχους, οι οποίοι εκφράζουν απόλυτα τον συναισθηματικό της κόσμο αυτήν την περίοδο. «Σύ μ’έμαθες πώς αγαπούν. Πώς παίζουν, πώς γελούνε. Μάθε με τώρα δύο καρδιές πώς ζουν σαν χωριστούνε», σχολίασε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της και στο μέλλον σχεδιάζουν να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο, που θα συνδυαστεί με τη βάπτιση της κόρης τους.