Μύκονος: Νεκρός 25χρονος μέσα σε ιδιωτική πισίνα σουίτας ξενοδοχείου

Στο δωμάτιο βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΠΑΛΩΜΑΤΙΝΗ
Θρίλερ σε πολυτελές ξενοδοχείο στον Ορνό της Μυκόνου, καθώς ένας 25χρονος Βραζιλιάνος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ιδιωτική πισίνα σουίτας. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ο 23χρονος φίλος του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 του Σαββάτου (24/8), ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δυο τους να είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν συμβεί οτιδήποτε. 

Λουτράκι: «Βουτιά θανάτου» για γυναίκα από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Η σοκαριστική αποκάλυψη έγινε όταν ένας υπάλληλος καθαριότητας του ξενοδοχείου μπήκε στο δωμάτιο και διαπίστωσε ότι οι δύο άνδρες βρίσκονταν στην ιδιωτική πισίνα, με τον έναν να είναι λιπόθυμος και ο άλλος ήδη νεκρός. 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον έναν νεαρό και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου. Ο δεύτερος άνδρας διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός. 

Στην πρώτη εικοσάδα του Tripadvisor δυο ελληνικά ξενοδοχεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο δωμάτιο των Βραζιλιάνων οι αρχές εντόπισαν χρησιμοποιημένη σύριγγα, καθώς και τέσσερα σακουλάκια που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

