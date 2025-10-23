Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;

Η Άση Μπήλιου αποκάλυψε στο Breakfast@Star πώς επηρεάζει τα ζώδια ο Ήλιος, που περνάει σήμερα, Πέμπτη 23/10, στον Σκορπιό και θα παραμείνει εκεί έως τις 22 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Λοιπόν, είμαστε εδώ να πούμε για τον ήλιο που πέρασε στο Σκορπιό τώρα το πρωί, ξεκίνησαν τα γενέθλια των Σκορπιών, έχουν την τιμητική τους, θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, που εκεί πέρα θα περάσει στο ζώδιο του Τοξότη. Βέβαια, έχουμε πει, κάθε χρόνο δεν μπαίνει ο ήλιος στην ίδια χρονική στιγμή, σε κάθε ζώδιο, εξαρτάται από τη χρονιά πάντα», ανέφερε η έγκριτη αστολόγος στην πρωινή εκπομπή του Star.

