Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ελένη Φουρέιρα διοργάνωσε ένα λαμπερό και γεμάτο ενέργεια listening party για την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του νέου της album με τίτλο «Hybrid», στο γνωστό νυχτερινό μαγαζί «Lohan» που θα εμφανίζεται τον φετινό χειμώνα κάθε Σάββατο.

Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος από ανθρώπους της μουσικής σκηνής, δημοσιογράφους, αλλά και πιστούς θαυμαστές, που είχαν την ευκαιρία να ακούσουν πρώτοι τα 13 ολοκαίνουρια τραγούδια που απαρτίζουν το άλμπουμ.

Η «Hybrid» μουσική της Ελένης συνδυάζει διαφορετικά είδη και στυλ, δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα που αναδεικνύει για ακόμα μία φορά τη δυναμική της στην ελληνική pop σκηνή. Το album κυκλοφορεί μέσω της Panik Records και ήδη έχει γίνει σημείο αναφοράς για τις τάσεις που θα ακολουθήσουν φέτος.

Η Ελένη Φουρέιρα «το ’κανε το θαύμα της» στο TikTok – Έγινε… Πέγκυ Καρρά!

Η Ελένη Φουρέιρα γιόρτασε το νέο της album «Hybrid» με λαμπερό πάρτι

Το star.gr στην παρουσίαση δίσκου της Ελένης Φουρέιρα

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Ελένη Φουρέιρα έκλεψε τις εντυπώσεις και με την προσωπικότητά της. Αστειεύτηκε με τη χαρακτηριστική της ατάκα, λέγοντας πως «έτσι κάθεται στο σπίτι με τους φίλους της και ακούνε τα τραγούδια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ατμόσφαιρα που δημιούργησε ήταν πολύ οικεία και χαλαρή. Όμως, πρόσθεσε με χιούμορ: «Καλά όχι έτσι ακριβώς. Αυτή την υπέροχη ξανθιά περούκα μου την έφτιαξε ο συνεργάτης μου, ο Σπύρος».

Το star.gr βρέθηκε στο πάρτι και εξασφάλισε αποκλειστικά βίντεο από την απολαυστική βραδιά, όπου η Ελένη Φουρέιρα έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, με γρήγορους ρυθμούς, δυναμικά τραγούδια και πολύ χορό. Η ενέργεια και το πάθος της ήταν αισθητά και το κοινό τούτο ανταποκρίθηκε θερμά.

Ελένη Φουρέιρα: Η νέα διεθνής συνεργασία της με δύο παγκόσμιους superstars

Το «Hybrid» αποτελεί μια τολμηρή και επιτυχημένη προσπάθεια να φέρει στο προσκήνιο την εξελιγμένη pop μουσική, συνδυάζοντας ήχους και στυλ που απευθύνονται σε ευρύ κοινό. Με αυτό το άλμπουμ, η Ελένη Φουρέιρα επιβεβαιώνει την πρωτοπορία της, καθώς το «Hybrid» δεν είναι απλώς μια συλλογή τραγουδιών, αλλά ένα μουσικό ταξίδι που αποτυπώνει τη σύγχρονη εποχή και την προσωπικότητά της.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ έγινε με ιδιαίτερη λαμπρότητα και αποτελεί σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής μουσικής φετινής χρονιάς.

