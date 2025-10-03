Η Ελένη Φουρέιρα «το ’κανε το θαύμα της» στο TikTok – Έγινε… Πέγκυ Καρρά!

Ποιος είπε ότι η Ελένη Φουρέιρα ξέρει μόνο να τραγουδά και να χορεύει; Η εκρηκτική τραγουδίστρια αποφάσισε να δείξει και την πιο fun πλευρά της και το TikTok… πήρε φωτιά!
Ελένη Φουρέιρα: Τα παιχνίδια με τον γιο της, Ερμή, στην παραλία
Με αφορμή έναν viral ήχο από την αξέχαστη σκηνή του «Κωνσταντίνου και Ελένης» εκεί που η Πέγκυ Καρρά χωρίζει με τον Μάνθο και σκέφτεται να αλλάξει τα μαλλιά της, η Ελένη Φουρέιρα μπήκε στον ρόλο και έδωσε ρεσιτάλ!
@iamfoureira Bloopers 😂 @thirdkiddo ♬ original sound - Βερόνικα Δεσύλλα
Μιμήθηκε την γκαρσόνα β και οι followers της το ευχαριστήθηκαν με όλη τους την ψυχή.
Ελένη Φουρέιρα: Η νέα διεθνής συνεργασία της με δύο παγκόσμιους superstars
Το βίντεο έγινε viral σε χρόνο μηδέν, με τις προβολές και τα σχόλια να πέφτουν βροχή. Μάλιστα, υπήρχαν και κάποιοι που ζήτησαν μέχρι και… επόμενο επεισόδιο!
Η Ελένη, με αστείρευτο χιούμορ απέδειξε πως αν δεν ήταν pop star, άνετα θα μπορούσε να είναι κωμική ηθοποιός!