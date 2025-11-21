Τουρκία: Αδιανόητη φάρσα σε 15χρονο κατέληξε στον θάνατό του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 15χρονος που έκανε την πρακτική του σε ξυλουργείο μετά από μια πλάκα των συναδέλφων του, που κατέληξε σε τραγωδία.

Το περιστατικό έγινε στις 14 Νοεμβρίου στην περιοχή Σανλιούρφα. Ο 15χρονος Μοχάμεντ Κεντιρτσί δέθηκε από τον συνάδελφό του Χαμπίμπ Ακσόι κι έναν φίλο του και στη συνέχεια του κατέβασαν με τη βία το παντελόνι και του ψέκασαν στον πρωκτό αέρα υψηλής πίεσης από έναν συμπιεστή.

Ο 15χρονος ο οποίος υπέστη ρήξη εντέρων όταν του έβαλαν στον πρωκτό συμπιεστή αέρα και τον ψέκασαν

Από την αδιανόητη αυτή φάρσα ο ανήλικος υπέστη ρήξη εντέρων κι άλλες καταστροφικές βλάβες στα εσωτερικά του όργανα

Ο νεαρός κατέληξε πέντε μέρες μετά, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

«Θέλουμε δικαιοσύνη και την τιμωρία αυτών που έκαναν αυτή την πράξη. Να τους αποδοθεί η τιμωρία που πρέπει», είπε ο πατέρας του 15χρονου, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Μεσοποταμία.

Συνάδελφοί του, έδεσαν τον 15χρονο, του κατέβασαν το παντελόνι με τη βία και του έβαλαν στον πρωκτό τον συμπιεστή αέρα

Αρχικά ο συνάδελφος του 15χρονου αφέθηκε ελεύθερος, στη συνέχεια όμως εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψή του και προφυλακίστηκε μέχρι να γίνει η δίκη.

Άλλοι δύο θάνατοι στο παρελθόν από συμπιεστή υψηλής πίεσης αέρα

Στο παρελθόν άλλοι δύο έφηβοι έχουν χάσει τη ζωή τους από υψηλή πίεση αέρα με συμπιεστή.

Το 2023 ο 16χρονος Μοτιλάλ Σάχου, πέθανε από βλάβες στα εσωτερικά του όργανα, όταν ένας συνάδελφός του, τού έβαλε τον συμπιεστή υψηλής πίεσης αέρα στον πρωκτό του για πλάκα σε εργοστάσιο στην Ινδία.

Ο νεαρός κατέρρευσε στο χώρος του εργοστασίου και στη συνέχεια άφησε την τελευταία του πνοή.

Τέλος το 2017 ο 17χρονος Ουέσνερ Μορέιρα ντα Σίλβα, ο οποίος εργαζόταν σε πλυντήριο αυτοκινήτων, πέθανε όταν συνάδελφοί του έβαλαν τον συμπιεστή υψηλής πίεσης αέρα στον πρωκτό του, με αποτέλεσμα να εκραγούν τα έντερα του.

Οι συνάδελφοί του καταδικάστηκαν για τον βιασμό και τη δολοφονία του ανήλικου σε πάνω από 12 χρόνια κάθειρξη.