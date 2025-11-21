GNTM: Το φιλί που άναψε «φωτιές» στο πλατό - Δες sneak preview

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του GNTM 21/11

STAR.GR
Media
GNTM: Αποκλειστικό Απόσπασμα Της Παρασκευής 21/11
Ακούστε το άρθρο

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αποκλειστικού αποσπάσματος από το αποψινό GNTM, που προβλήθηκε στο Breakfast@star, έγινε κατανοητό ότι θα υπάρξουν ανατροπές και εκπλήξεις στο γαμήλιο concept.

Aυτό όμως που «έκλεψε» την παράσταση δεν ήταν τα νυφικά ούτε οι πόζες, αλλά το φιλί δυο μοντέλων.

Ερωτική ένταση και αποκαλύψεις

Η Άννα εξομολογήθηκε στο cue πως όλο αυτό μπορεί να επηρεάσει ή να προβληματίσει τη σχέση της εκτός παιχνιδιού. Φυσικά κάποιοι άλλοι είναι πιο χαλαροί και ξεκάθαροι δηλώνοντας: «Αν ζητήσουν φιλί, θα σε φιλήσω να ξέρεις.»

GNTM: Το φιλί που άναψε «φωτιές» στο πλατό - Δες sneak preview
Την ίδια στιγμή η κάμερα κατέγραψε ένα βλέμμα που έλιωσε τους πάντες: «Αχ, την κοιτάει και λιώνει παιδιά, είναι συγκλονιστικό.», προσθέτει η Ζεν.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Άβολες στιγμές… αλλά και χημεία

Σε ερώτηση του Άγγελου Μπράτη προς την Άννα αν ένιωσε άβολα, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Όχι.»

Άβολες στιγμές… αλλά και χημεία

Ωστόσο, η ίδια παραδέχτηκε πως με δεδομένο ότι βρίσκεται σε σχέση, το challenge ήταν πιο απαιτητικό για εκείνη.

Άβολες στιγμές… αλλά και χημεία
Το φιλί που έκανε όλους να φωνάξουν «Ωπα!»

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, η ατμόσφαιρα φορτίστηκε επικίνδυνα. Το φιλί που δόθηκε  για τις ανάγκες του concept προκάλεσε αντιδράσεις στο πλατό:«Ωπα, ωπα!», «Α! Α! Α!»

GNTM: Το φιλί που άναψε «φωτιές» στο πλατό - Δες sneak preview

Ο Γιώργος, μάλιστα, σχολίασε: «Μου φάνηκε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε.»

Παρά τη στιγμή έντασης, ο Ραφαηλία ξεκαθάρισε: «Το γεγονός ότι είμαι σε μία σχέση έξω από το παιχνίδι δε σημαίνει ότι εδώ μέσα δεν είμαι επαγγελματίας.»

Για λίγα δευτερόλεπτα, το πλατό θύμιζε περισσότερο… δεξίωση γάμου παρά φωτογράφιση μοντέλων.

Η ανακοίνωση για την αποχώρηση

Η δοκιμασία έκλεισε με μια ανακοίνωση-βόμβα από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Κάποιος θα πάρει τη δουλειά, ενώ θα αποχωρήσει ένα ζευγάρι. Διπλή αποχώρηση».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Back to Top