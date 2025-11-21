Ford: Πως κατάφερε να κάνει πιο προσιτά σε τιμές τα μοντέλα της

Τώρα είναι πιο έυκολο να ποκτήσετε το Ford που θέλετε

Ford: Πως κατάφερε να κάνει πιο προσιτά σε τιμές τα μοντέλα της
Η Ford Motor Ελλάς παρουσιάζει σήμερα ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο φέρνει ακόμα πιο κοντά την απόκτηση του αγαπημένου σας Ford. Με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο μόλις 0,9%, το νέο αυτό πρόγραμμα αποτελεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές προτάσεις της ελληνικής αγοράς, προτάσσοντας μεταξύ άλλων κορυφαία ευελιξία και προνομιακούς όρους.

Ford: Πως κατάφερε να κάνει πιο προσιτά σε τιμές τα μοντέλα τηςΜε το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που προσφέρει η Ford Finance, σε συνδυασμό με την κορυφαία 8ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, κάθε νέος ιδιοκτήτης Ford απολαμβάνει απόλυτη σιγουριά και ηρεμία, απαλλαγμένος από το άγχος των απρόοπτων εξόδων καθ’ όλη τη διάρκεια κατοχής του οχήματος. Έτσι, η μοναδική έννοια για όλους τους πελάτες είναι η προγραμματισμένη μηνιαία δόση – τίποτα περισσότερο!

Ford: Πως κατάφερε να κάνει πιο προσιτά σε τιμές τα μοντέλα της

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ford Motor Ελλάς με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 0,9%* ισχύει για όλα τα επιβατικά μοντέλα Ford δίνοντας σε .όλους τη δυνατότητα να επιλέξουν τους όρους που ταιριάζουν απόλυτα στις εξατομικευμένες απαιτήσεις τους.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά και να λάβουν τη δική τους προσφορά μέσω του Επίσημου Εμπόρου Ford της επιλογής τους.

