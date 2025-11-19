Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, Νάνσυ Αντωνίου, είναι μητέρα ενός παιδιού, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια είναι σε σχέση με τον παρουσιαστή Γρηγόρη Αρναούτογλου, με τον οποίο συνεργάζεται και επαγγελματικά σε καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή.

Γνωρίζοντας τη Νάνσυ Αντωνίου - Το βιογραφικό της δημοσιογράφου

Γενήθηκε στην Αθήνα, ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού, ενώ ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @nansy.adoniou

Όπως έχει δηλώσει, από πολύ νεαρή ηλικία ήθελε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, και αυτός ήταν ο πρώτος μεγάλος στόχος που έβαλε στη ζωή της

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά, και έχει καταγωγή από το Κυριάκι, ένα χωριό που βρίσκεται στην οροσειρά του Ελικώνα

Μετά το σχολείο σπούδασε στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, ενώ παράλληλα ξεκίνησε να εργάζεται και στην τηλεόραση

Η ψυχαγωγία ήταν τελικά αυτή που κέρδισε το ενδιαφέρον της και πολύ γρήγορα έγινε το αντικείμενο απασχόλησής της

Όπως παραδέχεται: «Η δουλειά μου θα μπορούσε άνετα να είναι το χόμπι μου… σπάνια υπήρξε αγγαρεία για εμένα. Το ρεπορτάζ, οι συνεντεύξεις, το μοντάζ αλλά και οι άνθρωποι που συναντούσα κατά καιρούς έκαναν τη δουλειά μου συναρπαστική και τη ζωή μου απρόβλεπτη… αυτή είναι άλλωστε και η "μαγεία" της»

Το ρεπορτάζ, οι συνεντεύξεις, το μοντάζ αλλά και οι άνθρωποι που συναντούσα κατά καιρούς έκαναν τη δουλειά μου συναρπαστική και τη ζωή μου απρόβλεπτη… αυτή είναι άλλωστε και η "μαγεία" της» Είναι αρχισυντάκρια της εκπομπής The 2Night Show, με παρουσιαστή τον σύντροφό της, αλλά και της ραδιοφωνικής εκπομπής, πάλι με τον Γρηγόρη, στην οποία συμμετέχει και η ίδια.

Δεύτερος μεγάλος της στόχος ήταν να γίνει μαμά και όπως έχει εξομολογηθεί: «Η μητρότητα με ολοκλήρωσε ως γυναίκα, αφού στα μάτια του παιδιού μου βλέπω κάθε φορά πόσα θαύματα μπορεί να κάνει η αγάπη... αυτό μου είναι αρκετό!».

Πριν από λίγες ημέρες, η Νάνσυ Αντωνίου είχε γενέθλια και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον οποίο βρίσκεται σε σχέση τα τελευταία 10 χρόνια, έκανε την πιο τρυφερή ανάρτηση:

Όπως έγραψε ο γνωστός παρουσιαστής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Χρόνια σου πολλά Αγάπη μου… σε ευχαριστώ για το ταξίδι που κάνουμε…».

Το ζευγάρι, που διατηρεί χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, δείχνει να απολαμβάνει τη ζωή του με διακριτικότητα, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο πρώην σύζυγος, ο γιος της Νικόλας και η σχέση της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η Νάνσυ Αντωνίου ήταν παντρεμένη με τον Νίκο Χριστοφόρου, Γενικό Διευθυντή Περιεχομένου στον ΑΝΤ1, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Νικόλα, τον οποίο, φυσικά, λατρεύει.

Εξίσου δεμένη είναι, όμως, και με τον Αναστάση, τον γιο που έχει αποκτήσει ο Γρηγόρης με τη μακιγιέζ, Κατερίνα Κόκλα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε μιλήσει για τη σχέση του με τη γνωστή δημοσιογράφο, αποκαλύπτοντας ότι φαντάζεται τον εαυτό του παντρεμένο με τη Νάνσυ Αντωνίου. Όπως είπε: «Θα μπορούσα να παντρευτώ με τη Νάνσυ. Δε λέω ποτέ όχι, θα μπορούσα να της κάνω πρόταση γάμου, θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Όμως, βλέποντας διάφορα πράγματα, νιώθω μια ανησυχία μέσα μου. Βλέπω ζευγάρια που φαινομενικά είναι ευτυχισμένα, αλλά πίσω από έναν δήθεν ευτυχισμένο γάμο κρύβονται άλλα και μερικές φορές πνίγομαι. Για μένα, το πιο σημαντικό είναι να είσαι εκεί, πραγματικά παρών, και όχι όλα τα άλλα γύρω. Αλλά ναι, θα μπορούσα και να κάνω πρόταση γάμου και να παντρευτώ».

Ενώ για το πώς κατάφεραν να βρουν τις ισορροπίες στη σχέση τους, αφού και οι δύο απέκτησαν παιδιά από τους προηγούμενους, γάμους τους, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει αποκαλύψει ότι δεν ήταν κάτι εύκολο: «Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα στον κόσμο. Ο Αναστάσης μένει με την μαμά του -έχει μια υπέροχη μαμά ο Αναστάσης, μεγαλώνουν καταπλητικά- και με την Νάνσυ μεγαλώνουμε τον Νικόλα, που πλέον είναι σαν παιδί μου. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να είσαι στο σπίτι με τον άνθρωπό σου και να υπάρχει ένα παιδί που να μεγαλώνει στη διπλανή πόρτα και να μην είναι το παιδί σου, εννοώ το βιολογικό. Συναντάς ένα παιδί που πρέπει να αρχίσεις να έχεις συναισθήματα, να νιώθεις πράγματα, να του μάθεις πράγματα, αλλά δεν είναι το παιδί σου. Πέραν του ότι ο Νικόλας έχει επίσης έναν υπέροχο πατέρα, είναι μια υπέροχη οικογένεια, γιατί για μένα ακόμη κι αν κάποιο ζευγάρι χωρίσει, η οικογένεια πάντα θα συνεχίσει να υπάρχει αν υπάρχει ένα παιδί...».

Tέλος, για το πώς ήταν το πρώτο διάστημα που έμεναν κάτω από την ίδια στέγη με τη Νάνσυ Αντωνίου και τον γιο της, Νικόλα, είπε χαρακτηριστικά ότι: «Για μένα όλες οι λεπτομέρειες έπαιζαν ρόλο, το πώς θα κινηθώ μέσα στο σπίτι, το πώς θα βγω μέσα από το μπάνιο, το πώς θα περπατήσω, όλα ήθελαν ένα σεβασμό. Όταν υπάρχει ένα παιδί κάθε σου κίνηση, κάθε σου περπάτημα πρέπει να είναι ελεγμένο και προαποφασισμένο. Και πόσο μάλλον για ένα παιδί που επίσης μεγαλώνει με κάποιον που δνε είναι ο μπαμπάς του».

Δείτε φωτογραφίες της Νάνσυς Αντωνίου στο Instagram: