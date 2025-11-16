Γενέθλια για τη Νάνσυ Αντωνίου: Οι τρυφρές ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η σημερινή Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη γνωστή δημοσιογράφο Νάνσυ Αντωνίου, η οποία γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Μία ξεχωριστή ημέρα, που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τον σύντροφό της, Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος φρόντισε να της χαρίσει μια ακόμα πιο τρυφερή στιγμή, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη του και την ευγνωμοσύνη του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο παρουσιαστή του ΑΝΤ1 δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία φαίνονται ευτυχισμένοι και χαλαροί, και συνόδευσε την ανάρτηση με λόγια γεμάτα τρυφερότητα. Με ένα απλό, αλλά ουσιαστικό μήνυμα, ο Γρηγόρης αναφέρθηκε στο ταξίδι ζωής που μοιράζονται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, ευχαριστώντας τη Νάνσυ για τη σταθερή της παρουσία και την αμέριστη υποστήριξή της. «Χρόνια σου πολλά, Αγάπη μου… σε ευχαριστώ για το ταξίδι που κάνουμε…», έγραψε χαρακτηριστικά, προκαλώντας συγκίνηση στους διαδικτυακούς του φίλους και followers.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Το ζευγάρι, που διατηρεί χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, δείχνει να απολαμβάνει τη ζωή του με διακριτικότητα, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Παρά τη συνεχή παρουσία τους στα μέσα ενημέρωσης, οι στιγμές που μοιράζονται δημόσια είναι λίγες και πολύτιμες, γεγονός που κάνει κάθε ανάρτηση ακόμη πιο ξεχωριστή.

«Θα μπορούσα να παντρευτώ με τη Νάνσυ. Δεν λέω ποτέ όχι, θα μπορούσα να της κάνω πρόταση γάμου, θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Όμως, βλέποντας διάφορα πράγματα, νιώθω μια ανησυχία μέσα μου. Βλέπω ζευγάρια που φαινομενικά είναι ευτυχισμένα, αλλά πίσω από έναν δήθεν ευτυχισμένο γάμο κρύβονται άλλα και μερικές φορές πνίγομαι. Για μένα, το πιο σημαντικό είναι να είσαι εκεί, πραγματικά παρών, και όχι όλα τα άλλα γύρω. Αλλά ναι, θα μπορούσα και να κάνω πρόταση γάμου και να παντρευτώ.», είχε εξομολογηθεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πριν από λίγο καιρό στην εκπομπή «Το' χουμε», μιλώντας για το ενδεχόμενο να ανέβει κάποια στιγμή τα σκαλιά της εκκλησίας με τη Νάνσυ Αντωνίου.