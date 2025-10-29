Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου

Βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου, επιλέγοντας για τη διασκέδασή τους το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης.

Το αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz πέρασε ένα ξέγνοιαστο βράδυ, γεμάτο μουσική και χαμόγελα, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Νάνσυ Αντωνίου

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου μαγνήτισε τα βλέμματα με την κομψή της εμφάνιση, επιλέγοντας ένα μαύρο φόρεμα από δαντέλα, που συνδύασε με διακριτικά κοσμήματα και έντονο μακιγιάζ, ενώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρέμεινε στο δικό του, χαλαρό στυλ. Οι δυο τους διασκέδασαν μέχρι αργά, απολαμβάνοντας τη μουσική και την παρέα φίλων.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε παραχωρήσει μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος για την πρεμιέρα της εκπομπής «Τετ α Τετ». Ο παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη Νάνσυ Αντωνίου, το λόγο που δεν έχουν παντρευτεί, αλλά και τη δυνατή τους καθημερινότητα.

«Ενώ ζω χειρότερα από παντρεμένος, είμαι ένας άνθρωπος που δεν πάω πουθενά χωρίς τη Νάνσυ εκτός από όταν παίζω μπιρίμπα. Δεν είναι ότι δεν αγαπώ τον γάμο γιατί μ’ αρέσει να έχω μια σχέση και μετά μ’ αρέσει να είμαι εργένης. Έχω όλα τα τυπικά ενός γάμου, μένω μαζί της, δουλεύουμε μαζί, ταξιδεύουμε μαζί, βγαίνουμε μαζί, οι παρέες μας είναι κοινές. Δεν έχω κάποια ανάγκη να βγω μόνος μου με έναν φίλο. Ζω σαν παντρεμένος, αλλά φοβάμαι μήπως παντρευτώ, μπω στη διαδικασία και θέλω να χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και εξήγησε:

«Νομίζω πως φοβάμαι μην νιώσω πιεσμένος παντρεμένος και μετά ψάχνω μια διέξοδο. Ενώ όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε με τη Νάνσυ είναι όλα πάρα πολύ ωραία, εννοείται με τις στιγμές μας, μια φυσιολογική σχέση. Επειδή η Νάνσυ είναι άψογη και κυρία κι εγώ είμαι άψογος και κύριος σε όλα».