Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου

Το ζευγάρι διασκέδασε στον Θοδωρή Φέρρη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 13:34 Κολωνάκι: Γνωστός φωτογράφος, influencer και μοντέλα θύματα του τροχαίου
29.10.25 , 13:30 Δημοσκόπηση Interview: Στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» προηγείται το «χάος»
29.10.25 , 13:28 Γιώργος Λιάγκας: «Θέλω να πω κάτι για εμένα που δεν το έχω πει ποτέ»
29.10.25 , 13:23 Μπισμπίκης- Βανδή: Χέρι χέρι στο αεροδρόμιο- Η αναχώρησή τους για τη Ρώμη
29.10.25 , 13:04 ΠΑΟΚ: Θέλει μόνο τη νίκη στο ματς με την ΑΕΛ
29.10.25 , 13:00 Εκείνη τραγουδίστρια, εκείνος επιχειρηματίας - Το νέο ζευγάρι της showbiz
29.10.25 , 12:37 Με κορωνοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Θα πάει κανονικά στο Εθνικής Άμυνας
29.10.25 , 12:35 Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου
29.10.25 , 12:08 Βλοντάκης - Στεργιάδου: Βραδινή έξοδος με την 21χρονη κόρη τους, Ηλέκτρα
29.10.25 , 12:03 Release Athens 2026: Οι Limp Bizkit Live για πρώτη φορά στην Ελλάδα!
29.10.25 , 11:55 Ετεοκλής Παύλου: «Ψαρεύω την Ελένη τι λέει στην ψυχολόγο της για εμένα»
29.10.25 , 11:51 Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
29.10.25 , 11:43 ΗΠΑ: Σκότωσε αγοράκι με δύο μαχαίρια μπροστά στη μητέρα του
29.10.25 , 11:30 Χρήστος Γλωσσίδης: Το MasterChef, η πατρότητα και το νέο εστιατόριο
29.10.25 , 11:15 Ψωρίαση: Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Κολωνάκι: Γνωστός φωτογράφος, influencer και μοντέλα θύματα του τροχαίου
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Μπισμπίκης- Βανδή: Χέρι χέρι στο αεροδρόμιο- Η αναχώρησή τους για τη Ρώμη
Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Αποκάλυψε τι είναι αυτό που έχει ζητήσει από τον γιο του, Αναστάση/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου, επιλέγοντας για τη διασκέδασή τους το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης.

Το αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz πέρασε ένα ξέγνοιαστο βράδυ, γεμάτο μουσική και χαμόγελα, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Νάνσυ Αντωνίου

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Νάνσυ Αντωνίου

Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου μαγνήτισε τα βλέμματα με την κομψή της εμφάνιση, επιλέγοντας ένα μαύρο φόρεμα από δαντέλα, που συνδύασε με διακριτικά κοσμήματα και έντονο μακιγιάζ, ενώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρέμεινε στο δικό του, χαλαρό στυλ. Οι δυο τους διασκέδασαν μέχρι αργά, απολαμβάνοντας τη μουσική και την παρέα φίλων.

Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου

Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου

Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου

Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου

Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου

Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου

Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου

Αντωνίου: Βραδινή έξοδος με lace dress - Στην αγκαλιά του Αρναούτογλου

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε παραχωρήσει μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος για την πρεμιέρα της εκπομπής «Τετ α Τετ». Ο παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη Νάνσυ Αντωνίου, το λόγο που δεν έχουν παντρευτεί, αλλά και τη δυνατή τους καθημερινότητα.

«Ενώ ζω χειρότερα από παντρεμένος, είμαι ένας άνθρωπος που δεν πάω πουθενά χωρίς τη Νάνσυ εκτός από όταν παίζω μπιρίμπα. Δεν είναι ότι δεν αγαπώ τον γάμο γιατί μ’ αρέσει να έχω μια σχέση και μετά μ’ αρέσει να είμαι εργένης. Έχω όλα τα τυπικά ενός γάμου, μένω μαζί της, δουλεύουμε μαζί, ταξιδεύουμε μαζί, βγαίνουμε μαζί, οι παρέες μας είναι κοινές. Δεν έχω κάποια ανάγκη να βγω μόνος μου με έναν φίλο. Ζω σαν παντρεμένος, αλλά φοβάμαι μήπως παντρευτώ, μπω στη διαδικασία και θέλω να χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και εξήγησε:

«Νομίζω πως φοβάμαι μην νιώσω πιεσμένος παντρεμένος και μετά ψάχνω μια διέξοδο. Ενώ όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε με τη Νάνσυ είναι όλα πάρα πολύ ωραία, εννοείται με τις στιγμές μας, μια φυσιολογική σχέση. Επειδή η Νάνσυ είναι άψογη και κυρία κι εγώ είμαι άψογος και κύριος σε όλα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΝΑΝΣΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top