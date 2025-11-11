Οι τρυφερές ευχές του Αρναούτογλου στην Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της

Με έναν πολύ όμορφο τρόπο, η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε στο διαδικτυακό της κοινό πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι ανακοίνωσε την πρώτη της εγκυμοσύνη

Τη χαρμόσυνη είδηση σχολίασε το βράδυ της Δευτέρας, μέσα από το «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στέλνοντας τις πιο θερμές ευχές του στην παρουσιάστρια.

«Κατερίνα μου, από τα βάθη της καρδιάς μου σου εύχομαι να έχεις μια υπέροχη εγκυμοσύνη. Καλή λευτεριά, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και να είσαι ευτυχισμένη μαζί με τον άνδρα σου. Φανταστείτε ότι η Κατερίνα κάποια στιγμή ήρθε στο πρωινό Mega 18-19 χρονών και έτσι νιώθω ότι είναι ένα παιδί που μεγάλωσε με την ιστορία της τηλεόρασης δίπλα μας.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Οι on air ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου

Έχει κάνει μια υπέροχη καριέρα που της αξίζει», τόνισε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

Κατερίνα Καινούργιου: Το φύλο του μωρού και ο λόγος που καθυστέρησαν οι ανακοινώσεις

Νωρίτερα, η Κατερίνα Καινούργιου είχε δώσει, στον αέρα της εκπομπής της, λεπτομέρειες για την πρώτη της εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, σε ποιον μήνα βρίσκεται.

«Ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ, γιατί στην αρχή καλό είναι να το γνωρίζουν μόνο οι δικοί μας άνθρωποι, ίσως και μόνο ο σύντροφός μας», είπε αρχικά.

«Οι γυναίκες που είμαστε από 40 και πάνω, είμαστε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Το πρώτο τετράμηνο είναι πολύ κρίσιμο, γι’ αυτό δεν το μοιράζεσαι.

Μέχρι η γυναίκα να ολοκληρώσει το πρώτο τρίμηνο, να αρχίσει να περνάει το πρώτο τετράμηνο είναι ένα διάστημα στο οποίο καλό είναι να μην το λέει δημόσια, να μην το μοιραστεί ακόμα μέχρι να τους πει ο γιατρός της ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση και πάμε να το πούμε και να το χαρούμε.

Και πάλι, μέχρι την τελευταία στιγμή της εγκυμοσύνης η κάθε μανούλα, και, με καταλαβαίνετε εσείς φίλες, έχει αυτό το άγχος και την αγωνία του να πάνε όλα καλά, του να προχωρήσει καλά μέχρι να κρατήσει το θαυματάκι της αυτό... στα χέρια αγκαλίτσα. Έχει αυτό λίγο το άγχος», ανέφερε σχετικά με τον λόγο που καθυστερούσε να μοιραστεί δημόσια το ευτυχές γεγονός.

«Μπέμπα περιμένω. Εν τω μεταξύ έχω την κολλητή μου που έχει κάνει το παιδάκι της και τι έχει πάθει; Της έλεγαν το παιδί είναι κορίτσι, μετά κάνει μια εξέταση που εκεί σου λένε 100% το φύλο. Της λένε είναι αγόρι. Μέχρι να κάνω την εξέταση αυτή, το σκεφτόμουν», εξομολογήθηκε η ίδια σε άλλο σημείο.