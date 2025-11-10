Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»

Όσα είπε για την εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας για τις δυσκολίες της εγκυμοσύνης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της τη χαρμόσυνη είδηση. Είναι έγκυος! Αποκάλυψε, λοιπόν, πώς κατάφερε να εκπληρώσει το όνειρό της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. 

Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου - Το συγκινητικό post με φουσκωμένη κοιλίτσα

«Δε σημαίνει ότι για να είσαι σωστή ή για να ζήσεις αυτή τη στιγμή, πρέπει μόνο να κυοφορείς ένα παιδάκι», είπε η παρουσιάστρια, τονίζοντας τη σημασία του να αφήνουμε τα πράγματα να έρθουν φυσικά. «Η δική μου εμπειρία μου έμαθε πως κάποιες φορές πρέπει να αφήνεις τα πράγματα όπως είναι, να πηγαίνεις με τη ροή, όπως λέμε “go with the flow”».

 

Η Κατερίνα μίλησε ανοιχτά για τις προσπάθειες που έκανε με τη βοήθεια γιατρών και ορμονών, αλλά και για τις φορές που ένιωσε ότι το όνειρό της δε θα γινόταν πραγματικότητα. «Το καλοκαίρι είπα στον εαυτό μου να σταματήσω για λίγο, να ξεκουραστώ, να μην το σκέφτομαι… και τότε ήρθε από μόνο του, τόσο απλά και αβίαστα», εξομολογήθηκε, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί.

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε ότι περιμένει κορίτσι! - «Νιώθω ευλογημένη»

Το μήνυμα στις γυναίκες που θέλουν αποκτήσουν παιδάκι

Η παρουσιάστρια επισήμανε τη σημασία της πίστης και της υπομονής. «Μην απογοητεύεστε. Μη χάνετε την πίστη σας όσο προσπαθείτε. Δε γίνεται ξαφνικά. Ο Θεός ξέρει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή», τόνισε.

Σε πελάγη ευτυχίας η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινουργιου

Σε πελάγη ευτυχίας η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινουργιου

Παράλληλα, η Κατερίνα ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη και τη στήριξη που της έδειξαν: «Από χθες έχω πλημμυρίσει από ευχές. Το Instagram και του άντρα μου έχουν γεμίσει μηνύματα αγάπης. Σας ευχαριστώ πολύ».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες άνω των 40, χωρίς όμως να θέλει να τρομάξει κανέναν: «Ειδικά στο πρώτο τετράμηνο, υπάρχει υψηλός κίνδυνος και γι’ αυτό καλό είναι να μην το μοιράζεσαι δημόσια μέχρι να περάσει αυτό το διάστημα. Προσευχηθείτε και κρατήστε τη θετική ενέργεια», είπε.

