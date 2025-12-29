Καιρός: Επέλαση ψύχους την Πρωτοχρονιά – Με κρύο έρχεται η νέα χρονιά

Πολικό ψύχος θα επικρατήσει από την Πρωτοχρονιά, με τις θερμοκρασίες τη νέα χρονιά να είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον Διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται και πάλι βροχές, κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε σημαντική -πτώση της θερμοκρασίας.

«Θα έχουμε ένα διήμερο κρύου. Η νέα χρονιά θα μπει με αρκετό κρύο – και η τελευταία ημέρα του χρόνου και η πρώτη μέρα της νέας χρονιάς», είπε στην ΕΡΤ ο κ. Λαγουβάρδος, επισημαίνοντας ότι δεν αναμένεται να δημιουργηθεί κάποιο σημαντικό πρόβλημα πέρα από την αίσθηση κρύου που θα έχουμε.

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, προσοχή θέλει μόνο την Τρίτη προς Τετάρτη σε κάποιες περιοχές της νότια της χώρας, όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησος, ίσως και η Αθήνα, όπου θα αναμένονται βροχές με νοτιάδες και ήπιες θερμοκρασίες.

Σε αρκετές περιοχές – όπως και σε πολλούς χειμερινούς προορισμούς – τις τελευταίες μέρες έχουμε ισχυρό παγετό το πρωί (-6 με -7 βαθμούς Κελσίου) και γι’ αυτόν το λόγο οι οδηγοί θα πρέπει να δείχνουν προσοχή στην κίνηση.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο χιονοπτώσεων, ο κ. Λαγουβάρδος είπε ότι χιονοδρομικά κέντρα λειτουργούν μόνο στη Βόρεια Ελλάδα αυτήν τη στιγμή. Νοτιότερα υπάρχει χιόνι, όχι αρκετό όμως ώστε να γίνει ασφαλής χιονοδρομία. Πρόσθεσε, δε, ότι θα έχουμε κάποια χιόνια την Τρίτη προς Τετάρτη στα μεγάλα υψόμετρα παρά τους νοτιάδες, «αλλά και πάλι πρέπει να δούμε αν θα είναι αρκετό ώστε να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα χιονοδρομικά κέντρα».

Μαρουσάκης: «Τσουχτερό κρύο και χιόνια την Πρωτοχρονιά»

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σημείωσε πως τις επόμενες μέρες αναμένονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, στην ανατολική και κεντρική ηπειρωτική χώρα.

«Μια πολική αέρια μάζα θα κατέβει προς την περιοχή μας και θα κατακλύσει μεγάλο τμήμα της χώρας μας. Ήδη μας επηρεάζει αλλά θα είναι ακόμα πιο έντονη. Παραμονή Πρωτοχρονιάς και ανήμερα θα κάνει τσουχτερό κρύο σε όλη τη χώρα» ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Αύριο Τρίτη περνάει ένα βαρομετρικό χαμηλό και σιγά σιγά θα επιδεινωθούν οι συνθήκες κυρίως στη δυτική κεντρική και ανατολική χώρα. Από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια θα απασχολήσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας με τα φαινόμενα να είναι έντονα με βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα προς την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς το κύμα κακοκαιρίας θα περιορίζεται πιο νότια με τον νομό Αττικής να είναι πιθανό να δει χιόνια που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα γιατί δεν θα είναι αξιόλογες. Η Πρωτοχρονιά θα έχει στρωμένο χιόνι στην Πάρνηθα με τσουχτερό κρύο και παγετό, ήλιος με δόντια για τις περισσότερες περιοχές.

Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Ο καιρός βελτιώνεται το Σαββατοκύριακο με καλές καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα, αν και η μέρα ξεκινά με τσουχτερό κρύο δε θα δούμε κάτι αξιόλογο, ούτε βροχές ούτε χιονοπτώσεις καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και μόνο λίγα σύννεφα θα εμφανιστούν κατά τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, σήμερα θέλει μια προσοχή μέχρι το μεσημέρι καθώς οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου, θα φτάνουμε στα επίπεδα θυέλλης. Συνθήκες παγετού θα υπάρξουν σε αρκετές περιοχές χώρες και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και στα νησιά ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 14 βαθμού από το ύψος της Λαμίας και πάνω ενώ προς της πλευρά του Αιγαίου θα φτάσουμε του 16.

Στην Αττική οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει αλλά η ημέρα θα αρχίσει με πολύ κρύο και η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά τους 14 βαθμούς Κελσίου ενώ προς τα ξημερώματα της 1η Ιανουαρίου δεν αποκλείεται να δούμε λίγες χιονοπτώσεις να φτάνουν μέχρι και τα υπερβόρεια τμήματα του νομού για λίγο όμως.

Στη Θεσσαλονίκη η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ ο άνεμος θα φτάσει τα 7 μποφόρ ενώ στη συνέχεια θα αρχίσει να υποχωρεί και ο υδράργυρος θα φτάσει κοντά στους 11 βαθμούς.