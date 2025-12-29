Καιρός: Επέλαση ψύχους την Πρωτοχρονιά – Με κρύο έρχεται η νέα χρονιά

Σε ποιες περιοχές θα χρειαστεί προσοχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 10:22 Βαρδούσια: «Δε θα έχεις καλό τέλος παιδί μου»
29.12.25 , 09:17 Αγρότες: Επιστροφή με πρωτοφανή ταλαιπωρία για τους εκδρομείς
29.12.25 , 09:11 Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
29.12.25 , 09:08 Η νέα γενιά του Nissan LEAF ζωντανεύει το όραμα EV36Zero
29.12.25 , 09:03 Μαίρη Αρώνη: Το θέατρο, η απεργία πείνας και η αυτοκτονία του πατέρα της
29.12.25 , 08:49 Καιρός: Επέλαση ψύχους την Πρωτοχρονιά – Με κρύο έρχεται η νέα χρονιά
29.12.25 , 08:48 Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
29.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Δεκεμβρίου
29.12.25 , 00:15 Τραμπ - Ζελένσκι: «Πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας»
28.12.25 , 23:20 Ταύρος: Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών
28.12.25 , 23:13 Νέο Ηράκλειο: 16χρονος λήστεψε με μαχαίρι δύο ανήλικα κορίτσια
28.12.25 , 22:28 Μπλόκα και ρυθμίσεις της Τροχαίας «γονάτισαν» τους εκδρομείς
28.12.25 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 28/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7.000.000 ευρώ
28.12.25 , 21:07 Γκύζη: Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες - «Ακούγαμε φωνές»
28.12.25 , 20:30 Επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους πολλά από τα 18 μπλόκα που ήθελαν διάλογο
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Η λίστα του Νίκολιτς για τη νέα ΑΕΚ: Οι αποχωρήσεις και οι μεταγραφές
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Λιάγκα
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Αρτέμιδα: Ανατροπή με τον φαρμακοποιό - Μπήκε άδικα στη φυλακή για 17 μήνες
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολικό ψύχος θα επικρατήσει από την Πρωτοχρονιά, με τις θερμοκρασίες τη νέα χρονιά να είναι ιδιαίτερα χαμηλές. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον Διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται και πάλι βροχές, κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε σημαντική -πτώση της θερμοκρασίας. 

«Θα έχουμε ένα διήμερο κρύου. Η νέα χρονιά θα μπει με αρκετό κρύο – και η τελευταία ημέρα του χρόνου και η πρώτη μέρα της νέας χρονιάς», είπε στην ΕΡΤ ο κ. Λαγουβάρδος, επισημαίνοντας ότι δεν αναμένεται να δημιουργηθεί κάποιο σημαντικό πρόβλημα πέρα από την αίσθηση κρύου που θα έχουμε.

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, προσοχή θέλει μόνο την Τρίτη προς Τετάρτη σε κάποιες περιοχές της νότια της χώρας, όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησος, ίσως και η Αθήνα, όπου θα αναμένονται βροχές με νοτιάδες και ήπιες θερμοκρασίες. 

Σε αρκετές περιοχές – όπως και σε πολλούς χειμερινούς προορισμούς – τις τελευταίες μέρες έχουμε ισχυρό παγετό το πρωί (-6 με -7 βαθμούς Κελσίου) και γι’ αυτόν το λόγο οι οδηγοί θα πρέπει να δείχνουν προσοχή στην κίνηση.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο χιονοπτώσεων, ο κ. Λαγουβάρδος είπε ότι χιονοδρομικά κέντρα λειτουργούν μόνο στη Βόρεια Ελλάδα αυτήν τη στιγμή. Νοτιότερα υπάρχει χιόνι, όχι αρκετό όμως ώστε να γίνει ασφαλής χιονοδρομία. Πρόσθεσε, δε, ότι θα έχουμε κάποια χιόνια την Τρίτη προς Τετάρτη στα μεγάλα υψόμετρα παρά τους νοτιάδες, «αλλά και πάλι πρέπει να δούμε αν θα είναι αρκετό ώστε να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα χιονοδρομικά κέντρα».

Μαρουσάκης: «Τσουχτερό κρύο και χιόνια την Πρωτοχρονιά»

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σημείωσε πως τις επόμενες μέρες αναμένονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, στην ανατολική και κεντρική ηπειρωτική χώρα. 

«Μια πολική αέρια μάζα θα κατέβει προς την περιοχή μας και θα κατακλύσει μεγάλο τμήμα της χώρας μας. Ήδη μας επηρεάζει αλλά θα είναι ακόμα πιο έντονη. Παραμονή Πρωτοχρονιάς και ανήμερα θα κάνει τσουχτερό κρύο σε όλη τη χώρα» ανέφερε ο μετεωρολόγος. 

Αύριο Τρίτη περνάει ένα βαρομετρικό χαμηλό και σιγά σιγά θα επιδεινωθούν οι συνθήκες κυρίως στη δυτική κεντρική και ανατολική χώρα. Από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια θα απασχολήσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας με τα φαινόμενα να είναι έντονα με βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα προς την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς το κύμα κακοκαιρίας θα περιορίζεται πιο νότια με τον νομό Αττικής να είναι πιθανό να δει χιόνια που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα γιατί δεν θα είναι αξιόλογες. Η Πρωτοχρονιά θα έχει στρωμένο χιόνι στην Πάρνηθα με τσουχτερό κρύο και παγετό, ήλιος με δόντια για τις περισσότερες περιοχές.

Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Ο καιρός βελτιώνεται το Σαββατοκύριακο με καλές καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα, αν και η μέρα ξεκινά με τσουχτερό κρύο δε θα δούμε κάτι αξιόλογο, ούτε βροχές ούτε χιονοπτώσεις καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και μόνο λίγα σύννεφα θα εμφανιστούν κατά τις απογευματινές ώρες. 

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, σήμερα θέλει μια προσοχή μέχρι το μεσημέρι καθώς οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου, θα φτάνουμε στα επίπεδα θυέλλης. Συνθήκες παγετού θα υπάρξουν σε αρκετές περιοχές χώρες και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και στα νησιά ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 14 βαθμού από το ύψος της Λαμίας και πάνω ενώ προς της πλευρά του Αιγαίου θα φτάσουμε του 16.

Στην Αττική οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει αλλά η ημέρα θα αρχίσει με πολύ κρύο και η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά τους 14 βαθμούς Κελσίου ενώ προς τα ξημερώματα της 1η Ιανουαρίου δεν αποκλείεται να δούμε λίγες χιονοπτώσεις να φτάνουν μέχρι και τα υπερβόρεια τμήματα του νομού για λίγο όμως.

Στη Θεσσαλονίκη η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ ο άνεμος θα φτάσει τα 7 μποφόρ ενώ στη συνέχεια θα αρχίσει να υποχωρεί και ο υδράργυρος θα φτάσει κοντά στους 11 βαθμούς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top