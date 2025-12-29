Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Οσίου Βενιαμίν.

Ο Όσιος Βενιαμίν αναφέρεται κυρίως σε δύο μορφές στην Ορθόδοξη παράδοση: τον Άγιο Βενιαμίν τον Διάκονο (Ιερομάρτυς) από την Περσία (5ος αιώνας), που μαρτύρησε για την πίστη του επί βασιλέων Ισδιγέργη, και τον Όσιο Βενιαμίν Μητροπολίτη Πετρουπόλεως (20ος αιώνας), που μαρτύρησε από τους Μπολσεβίκους, επειδή αντιστάθηκε στη σχισματική «Ζωντανή Εκκλησία».

Και οι δύο τιμώνται ως Άγιοι και Οσιοι από την Εκκλησία, με τον μεν πρώτο να εορτάζεται στις 29 Δεκεμβρίου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Βενιαμίν

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 18:14. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 34 λεπτά.

Σελήνη 9.1 ημερών