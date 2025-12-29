Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

29.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Δεκεμβρίου
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Οσίου Βενιαμίν.

Ο Όσιος Βενιαμίν αναφέρεται κυρίως σε δύο μορφές στην Ορθόδοξη παράδοση: τον Άγιο Βενιαμίν τον Διάκονο (Ιερομάρτυς) από την Περσία (5ος αιώνας), που μαρτύρησε για την πίστη του επί βασιλέων Ισδιγέργη, και τον Όσιο Βενιαμίν Μητροπολίτη Πετρουπόλεως (20ος αιώνας), που μαρτύρησε από τους Μπολσεβίκους, επειδή αντιστάθηκε στη σχισματική «Ζωντανή Εκκλησία».

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Δεκεμβρίου

Και οι δύο τιμώνται ως Άγιοι και Οσιοι από την Εκκλησία, με τον μεν πρώτο να εορτάζεται στις 29 Δεκεμβρίου. 

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Βενιαμίν

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 18:14. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 34 λεπτά.

Σελήνη 9.1 ημερών

