Ελένη Φουρέιρα: Η νέα διεθνής συνεργασία της με δύο παγκόσμιους superstars

Ο Juan Magán, ο πρωτοπόρος της latin σκηνής, η Ελένη Φουρέιρα, η κορυφαία pop καλλιτέχνις και ο Brando, ο διεθνώς αναγνωρισμένος artist και χαρακτηριστική φωνή του παγκόσμιου hit «Body» των Loud Luxury, συνεργάζονται στο «Truth Or Dare», ένα anthem που ενώνει τρεις διαφορετικές χώρες και τρεις διαφορετικούς κόσμους σ’ ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Το «Truth Or Dare», που κυκλοφορεί από την Panik Records, το no1 dance label παγκοσμίως, επαναπροσδιορίζει την έννοια του μουσικού crossover.

Συνδυάζοντας latin ρυθμούς, europop αισθητική και σύγχρονη dance-pop και έχοντας έναν αρμονικό συνδυασμό ισπανικών και αγγλικών στίχων, το «Truth Or Dare» φέρνει στο προσκήνιο το χαρακτηριστικό στυλ του κάθε καλλιτέχνη: την αισθησιακή παραγωγή του Juan Magán, τα ξεχωριστά φωνητικά και τη γεμάτη ενέργεια performance της Ελένης Φουρέιρα και την εθιστική, συναισθηματική pop-dance ερμηνεία του Brando.

Ο Juan Magán δηλώνει: «το τραγούδι αυτό αποτελεί μια γιορτή διαφορετικών ήχων, πολιτισμών και ακροατηρίων. Ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ με τόσο ταλαντούχους καλλιτέχνες και να δημιουργήσουμε κάτι τόσο ανεβαστικό και διασκεδαστικό».

Η Ελένη Φουρέιρα λέει: «είμαι πραγματικά χαρούμενη γι' αυτή τη συνεργασία καθώς ενώσαμε τους τρεις διαφορετικούς μουσικούς μας κόσμους σ' έναν. Θεωρώ ότι η μουσική είναι μια κοινή παγκόσμια γλώσσα που φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Αυτό ακριβώς κάνει και το “Truth Or Dare“».



Ο Brando αναφέρει: «είναι μεγάλη μου τιμή να συνεργάζομαι με τον Juan και την Ελένη σε αυτό το τραγούδι, ενώνοντας τα στυλ μας σε έναν ήχο που θυμίζει pop αλλά παραμένει πιο κοντά σε dance ήχους».

Λίγα λόγια για τους ταλαντούχους καλλιτέχνες

Ο Ισπανός καλλιτέχνης Juan Magán, πολιτογραφημένος Δομινικανός, δεσπόζει στη latin μουσική σκηνή για περισσότερο από μία δεκαετία. Με πολυπλατινένιες επιτυχίες και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Enrique Iglesias, J Balvin και Pitbull, έχει προταθεί επτά φορές για Latin Grammy. Είναι, επίσης, κυρίαρχος στον ψηφιακό κόσμο, αποκτώντας την αναγνώριση VEVO Certified, ενώ, παράλληλα, έχει κατακτήσει την κορυφή των charts στις ισπανόφωνες χώρες και τις ΗΠΑ.

Η Ελένη Φουρέιρα, η κορυφαία pop star με τις ασταμάτητες no1 επιτυχίες και τα μεγάλα ρεκόρ που έχει «μαγέψει» όλη την Ευρώπη, είναι η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνις από την Ελλάδα με διαμαντένιο album, καθώς και η no1 καλλιτέχνις στην Ελλάδα σε monthly listeners και streams στο Spotify. Μεταξύ άλλων μετρά περισσότερα πάνω από 700 εκατομμύρια digital streams και ένα δισεκατομμύριο YouTube views, δεκάδες μουσικά βραβεία και αμέτρητα υψηλών προδιαγραφών κι εντυπωσιακά shows.

Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Brando, γεννημένος στο Λος Άντζελες, έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το παγκόσμιο hit «Body» σε συνεργασία με τους Loud Luxury, τραγούδι που του χάρισε μία θέση στο Spotify Billions Club. Μέσα από τις solo κυκλοφορίες του, όπως τα «Saturday Night (Feel The Groove)» και «Look Into My Eyes», συνδυάζει RnB/pop στοιχεία με ελκυστικούς χορευτικούς ρυθμούς, διαμορφώνοντας έναν ήχο που ξεχωρίζει σταθερά στα διεθνή charts.

Website