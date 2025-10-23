Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου «λιώνει» στη γυμναστική – Το post στο Instagram

To fitness πρόγραμμα που ακολουθεί

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Την ιδρώνει τη φανέλα η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ανέκαθεν φρόντιζε την εικόνα της, ακολουθώντας ισορροπημένη διατροφή και συστηματική άσκηση.

Μετά τις εγκυμοσύνες της, η γνωστή παρουσιάστρια κατάφερε με επιμονή και πειθαρχία να επανέλθει στη φυσική κατάσταση που είχε πριν γίνει μαμά  κάτι που πολλοί θαυμάζουν και τη ρωτούν συνεχώς στα social media πώς το κατάφερε.

Σπυροπούλου: «Θέλω να επιστρέψω τηλεοπτικά, δεν έχω κλείσει το κεφάλαιο»

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η Κωνσταντίνα ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο τη βλέπουμε να κάνει γυμναστική και να εκτελεί απαιτητικές ασκήσεις στο σπίτι της.

Με total black outfit και εμφανώς ανανεωμένη, η παρουσιάστρια έδειξε πως η συνέπεια και η οργάνωση είναι το “κλειδί” για να διατηρήσει κανείς τη φόρμα του.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Halloween αγκαλιές με τους δύο γιους της!

Η ίδια έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η άσκηση είναι πλέον τρόπος ζωής για εκείνη. Ακολουθεί προγράμματα που συνδυάζουν ενδυνάμωση, stretching και ασκήσεις ισορροπίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή στάση σώματος μετά την εγκυμοσύνη.

Όσο για τη διατροφή της, η Κωνσταντίνα δεν στερείται, αλλά φροντίζει να τρέφεται με μέτρο και ισορροπία.

 

