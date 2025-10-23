Ελένη Μενεγάκη: Συγκινεί για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που σε όλο τον κόσμο είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, και η Ελένη Μενεγάκη, όπως κάθε χρόνο, έστειλε το δικό της ηχηρό μήνυμα μέσα από τα social media.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φυσική, χαμογελαστή φωτογραφία της και έγραψε: «Ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Φροντίζω πάντα πριν τα γενέθλιά μου να κάνω τις εξετάσεις μου γιατί γνωρίζω πως η πρόληψη σώζει ζωές! Μην το αμελείτε!».

Με τα λόγια της αυτά, η Ελένη υπενθύμισε σε όλες τις γυναίκες τη σημασία της πρόληψης, της τακτικής αυτοεξέτασης και των ιατρικών ελέγχων που μπορούν να σώσουν ζωές. Το μήνυμά της έγινε δεκτό με πλήθος σχολίων και αγάπης από χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους.

Η παρουσιάστρια, που εδώ και χρόνια μιλά δημόσια για θέματα υγείας και ψυχικής ευεξίας, δε χάνει ποτέ την ευκαιρία να χρησιμοποιεί τη φωνή της για καλό σκοπό. Η αναφορά της στον προσωπικό της προγραμματισμό να κάνει πάντα τις εξετάσεις της πριν από τα γενέθλιά της δείχνει πως η πρόληψη δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον εαυτό μας και όσους αγαπάμε.

Οι γιατροί τονίζουν πως η μαστογραφία και οι τακτικές εξετάσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ο Οκτώβριος λοιπόν είναι μια ευκαιρία για όλες τις γυναίκες να προγραμματίσουν τον ετήσιο έλεγχό τους και να ενημερώσουν και τις φίλες τους.

Γιατί, όπως γράφει και η Ελένη Μενεγάκη: «Η πρόληψη σώζει ζωές, μην το αμελείτε!»

