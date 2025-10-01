Ελένη Μενεγάκη: Βόλτα στην Κηφισιά με το σκυλάκι της

Η Ελένη Μενεγάκη, απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα στην Κηφισιά, έχοντας για παρέα το σκυλάκι της.

Η λαμπερή παρουσιάστρια, που συνεχίζει να παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες της ελληνικής showbiz, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βόλτα της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Ελένη Μενεγάκη εμφανίστηκε ντυμένη casual. Επέλεξε άνετα ρούχα, συνδυασμένα με αθλητικά παπούτσια. Η εικόνα της ανέδειξε την απλότητα και τη φυσικότητα που τη χαρακτηρίζουν, στοιχεία που την έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό όλα αυτά τα χρόνια.

Η παρουσιάστρια περπάτησε στους δρόμους της Κηφισιάς, απολαμβάνοντας την όμορφη ατμόσφαιρα της περιοχής. Η Ελένη συνηθίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους προσωπικές στιγμές εκτός τηλεοπτικού πλατό, δείχνοντας πλευρές της καθημερινότητάς της που λατρεύει το κοινό. Η βόλτα με το σκυλάκι της απέσπασε πολλά θετικά σχόλια, καθώς οι followers της σχολίασαν πόσο χαλαρή και χαρούμενη φαίνεται.

Η παρουσιάστρια που έχει μείνει εκτός τηλεόρασης τις δυο τελευταίες τηλεοπτικές σεζόν, μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές που αποπνέουν αισιοδοξία και θετική αύρα.

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει στο έπακρο το διάλειμμά της από τα πλατό, γεμίζοντας τον χρόνο της με ταξίδια, νέες εικόνες και χαλαρές στιγμές με φόντο εντυπωσιακά τοπία.

Πρόσφατα, βρέθηκε στο Εδιμβούργο, μια πόλη που φημίζεται για την αρχιτεκτονική, την κουλτούρα και την ιδιαίτερη αύρα της. Η Ελένη δεν παρέλειψε να μοιραστεί τις εντυπώσεις της μέσα από το προφίλ της στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες που αποπνέουν ηρεμία, στιλ και ταξιδιωτική διάθεση.