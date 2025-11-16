Πέθανε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης

Αφήνει παρακαταθήκη μια πλούσια πολιτική διαδρομή

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ο πρώην υπουργός και βουλευτής, Δημήτρης Σταμάτης, αφήνοντας πίσω του μια πολυετή διαδρομή που συνδέθηκε στενά με τη Νέα Δημοκρατία και τη δημόσια διοίκηση. Είχε διατελέσει και πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτρης Σταμάτης έδινε μάχη πολλά χρόνια με σοβαρή ασθένεια.

O Δημήτρης Σταμάτης με τον Αντώνη Σαμαρά

O Δημήτρης Σταμάτης με τον Αντώνη Σαμαρά

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, όπου ζούσε με τη σύζυγο και τα δύο τους παιδιά.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άσκησε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμη, διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012, ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ενώ ήταν αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

