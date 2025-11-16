Απαστράπτουσα: Η πασαρέλα της Φαίης Σκορδά που μαγνήτισε τα βλέμματα

Η Φαίη Σκορδά έκανε για ακόμη μία φορά αισθητή την παρουσία της και εντυπωσίασε το κοινό, αυτή τη φορά όχι μέσα από την τηλεοπτική της εκπομπή, αλλά από την πασαρέλα του Athens Fashion Week.

Το απόγευμα του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια του Mega περπάτησε στο εντυπωσιακό σκηνικό του Καπνεργοστασίου, κλέβοντας τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας στιγμή που εμφανίστηκε.

Η Φαίη Σκορδά με τη Χριστίνα Ζαφειρίου / NDP Photo Agency (Νίκος Ζότος)

Η Φαίη Σκορδά ήταν μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στην επίδειξη της σχεδιάστριας Χριστίνας Ζαφειρίου, η οποία παρουσίασε τη νέα της συλλογή, γεμάτη θηλυκότητα, λάμψη και δυναμισμό. Από τα πολλά εντυπωσιακά κομμάτια που εμφανίστηκαν στην πασαρέλα, εκείνο που επέλεξε να φορέσει η Φαίη Σκορδά αποτέλεσε αναμφίβολα ένα από τα highlights της βραδιάς: ένα μίνι, αστραφτερό φόρεμα που αναδείκνυε τη λεπτή σιλουέτα της και τόνιζε τα καλλίγραμμα πόδια της.

Με την άνεση μιας γυναίκας που γνωρίζει πώς να μαγνητίζει τα βλέμματα, η αγαπημένη παρουσιάστρια περπάτησε με σταθερό βήμα και έντονη αυτοπεποίθηση, κερδίζοντας τα χειροκροτήματα του κοινού. Το φωτεινό χαμόγελό της, το γοητευτικό της στιλ και η φυσική της παρουσία πάνω στη σκηνή έκαναν τους παρευρισκόμενους να στρέψουν όλα τα βλέμματα πάνω της.

Η Φαίη Σκορδά στο catwalk με εντυπωσιακή δημιουργία της Χριστίνας Ζαφειρίου / NDP Photo Agency (Νίκος Ζότος)

Η Φαίη Σκορδά, παρά το φορτωμένο καθημερινό της πρόγραμμα, έδειξε ότι μπορεί να υποστηρίξει με τον ίδιο επαγγελματισμό τόσο την τηλεοπτική της εικόνα όσο και τη συμμετοχή της σε ένα fashion event υψηλών προδιαγραφών. Η άνεση με την οποία περπάτησε στην πασαρέλα, η αρμονική κίνηση και ο τρόπος που ανέδειξε κάθε λεπτομέρεια του outfit, απέδειξαν ότι διαθέτει το χάρισμα να ξεχωρίζει σε κάθε της εμφάνιση.

Όσοι παρακολούθησαν την επίδειξη μιλούν για μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της βραδιάς, με τη Φαίη να καταφέρνει να συνδυάσει κομψότητα, θηλυκότητα και δυναμισμό. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί χαρακτηρίζουν την παρουσία της ως «το απόλυτο highlight» της επίδειξης της Χριστίνας Ζαφειρίου, μιας βραδιάς που είχε λάμψη, μόδα και φυσικά… τη μοναδική ενέργεια της Φαίης Σκορδά.