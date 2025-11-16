Αράχωβα: Ετοίμαζαν νέο χτύπημα οι δολοφόνοι του 42χρονου

Την εκτέλεση ενός νέου συμβολαίου θανάτου ετοιμάζονταν να εκτελέσουν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν χθες για τη δολοφονία του 42χρονου στην Αράχωβα.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται κοντά στην εξιχνίαση της εκτέλεσης του 42χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες εδώ και αρκετές ημέρες είχαν ταυτοποιήσει τους δράστες. Όμως αποφάσισαν να επέμβουν χθες, Σάββατο, καθώς οι δύο βασικοί ύποπτοι, με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έφυγαν από Αθήνα για Καβάλα.

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν περίεργες κινήσεις, που παρέπεμπαν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες μια νέας επίθεσης στη Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο ο στόχος παραμένει άγνωστος.

Πηγές από το ελληνικό FBI αναφέρουν πως μάλλον οι δράστες «γλυκάθηκαν» από τις απολαβές τους και θέλησαν να αναλάβουν ένα νέο συμβόλαιο θανάτου.

Αράχωβα: Πώς έφτασαν στα ίχνη των δραστών

«Κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν το χτύπημα που πραγματοποίησαν οι δύο βασικοί δράστες τον περασμένο Σεπτέμβριο σε βάρος του οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι, ο οποίος παλιότερα ήταν φίλος με τον 42χρονο κι εργαζόταν σε πρατήριά του.

Πληροφορίες ότι διαπίστωσαν κάποια κοινά στοιχεία στο περιστατικό αυτό και στη δολοφονία στην Αράχωβα. Ελέγχοντας τα κινητά τηλέφωνα του 37χρονου, κατέληξαν πως οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας έδειξαν πως χάθηκε το σήμα τους στην Αθήνα και «χτύπησε» στη Βοιωτία την ημέρα του εγκλήματος. Σε συνδυασμό μάλιστα με βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη διαφυγή τους και μια σειρά από πρόσθετα στοιχεία, οι αστυνομικοί κατέληξαν στους βασικούς υπόπτους για τη δολοφονία του 42χρονου στην Αράχωβα.

Από την έρευνα προέκυψε πως οι τέσσερις δράστες μετέβησαν στην Αράχωβα με τρία αυτοκίνητα. Το κλεμμένο, με το οποίο πήγαν στο σαλέ, σκότωσαν τον 42χρονο και μετά το έκαψαν και τα άλλα δύο που οδήγησαν μέχρι εκεί οι νεαρότεροι κατηγορούμενοι, που είχαν βοηθητικό ρόλο και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο.

Από τους τέσσερις συλληφθέντες, οι δύο έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν και οι άλλοι δύο δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές. Όπως προέκυψε επίσης από την έρευνα, ο 37χρονος με καταγωγή από την Καβάλα, είχε συμμετάσχει στην απαγωγή επιχειρηματία έξω από το σπίτι του στο Ντράφι το 2022.

Στο… «βιογραφικό» του, έχει επίσης απόπειρες ανθρωποκτονίας και ληστείες από παλιότερα. Ο δεύτερος ποινικός ήταν συνεργός του και στην πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του 34χρονου οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι.

Στις κατ’ οίκον έρευνες που έγιναν σε Βόρεια Ελλάδα και Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8 όπλα (επτά 9αρια πιστόλια και ένα περίστροφο εκ των οποίων τα τρία όπλα στην Θεσσαλονίκη και τα πέντε στην Αθήνα), που μεταφέρθηκαν σε εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση.

Η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό και εντολέα της εκτέλεσης παραμένει ανοιχτή για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης. Εκτιμάται πως η εντολή δόθηκε από την Ελλάδα.

Το θύμα, εκτός του ότι μαζί με τον αδελφό του είχαν κατηγορηθεί και αθωωθεί για τον φόνο του δημοσιογράφου Γ. Καραϊβάζ και ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της «Greek Mafia» για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, 42χρονος είχε αποκτήσει πρατήρια και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Ως άμεσος συνεργάτης της Ρωσόφωνης Μαφίας, όσο ήταν στις Φυλακές, τα έβαλε με τον ανταγωνισμό και μάλιστα είχε προχωρήσει στον ξυλοδαρμό ηγετικού στελέχου της «Greek Mafia» και εγκλείστου, μέσα στις Φυλακές κατ’ εντολή του Έντικ, διαλέγοντας έτσι όχι μόνο «στρατόπεδο» αλλά και ανοίγοντας προηγούμενα με την «Greek Mafia», ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν την εμπλοκή του και σε κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος των αντιπάλων.

Τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια.

Την 1η Νοεμβρίου, οι εκτελεστές είχαν στήσει καρτέρι θανάτου έξω από το σαλέ και περίμεναν την ευκαιρία που θα έβγαινε στο μπαλκόνι για να επιτεθούν. Γνώριζαν ότι δεν είχε μαζί του σωματοφύλακες και όταν βγήκε στο μπαλκόνι για να μιλήσει στο τηλέφωνο τον γάζωσαν, πυροβολώντας τον με ένα καλάσνικοφ και ένα 9αρι πιστόλι.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.