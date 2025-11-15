Αράχωβα: Συνέλαβαν τους δολοφόνους του 42χρονου

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σήμερα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εν ψυχρώ δολοφονία του 42χρονου στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου.

Οι δύο από τους συλληφθέντες έχουν ποινικό μητρώο και οι άλλοι δύο δεν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ έχουν βρεθεί πέντε όπλα.

Πρόκειται για δύο Έλληνες και δύο ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι πιθανόν αύριο να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε σπίτια και στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συλληφθέντες φέρονται να έδρασαν μετά από εντολή του διαβόητου κακοποιού «Έντικ», ο οποίος διαφεύγει στο Ντουμπάι κι έχει εμπλακεί σε πλήθος υποθέσεων, μεταξύ αυτών σε ανθρωποκτονίες, εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, κ.α. Ωστόσο παραμένει ασύλληπτος.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασε στα ίχνη των τεσσάρων ανδρών από το βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξε από την ευρύτερη περιοχή του Επταλόφου και της Αράχωβας, αλλά και από μαρτυρικές καταθέσεις και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Οι δράστες είχαν «γαζώσει» τον 42χρονο με δύο όπλα, ένα καλάσνικοφ κι ένα 9αρι πιστόλι.

Αράχωβα: Το χρονικό της δολοφονίας

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του 42χρονου έγινε το βράδυ του Σαββάτου 1/11 στον Επτάλοφο που βρίσκεται κοντά στην Αράχωβα.

Γύρω στις 23:00 το θύμα βγήκε στη βεράντα του σαλέ, όπου είχε πάει με τη σύντροφό του για το Σαββατοκύριακο και δύο ακόμα ζευγάρια για να μιλήσει στο τηλέφωνο. Εκεί δέχθηκε περίπου δέκα σφαίρες από κοντινή απόσταση.

Οι δράστες τον πλησίασαν αθόρυβα και άνοιξαν πυρ, πυροβολώντας τον αρχικά πισώπλατα και στη συνέχεια εξ επαφής. Η μανία τους ήταν τέτοια, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τον πυροβόλησαν ξανά ενώ ήδη είχε πέσει νεκρός.

Η σύντροφος του 42χρονου σε κατάσταση πανικού ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για ένα φλεγόμενο όχημα σε κοντινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας.

Από την πρώτη στιγμή οι αρχές εκτίμησαν πως πρόκειται για το όχημα με το οποίο διέφυγαν οι δράστες και το οποίο έκαψαν για να σβήσουν τα ίχνη τους. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν και τα όπλα της εν ψυχρώ δολοφονίας του 42χρονου.

Το θύμα ήταν γνωστός τις αρχές. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και για τη δολοφονία ενός 44χρονου πυγμάχου.

Ο 42χρονος είχε αθωωθεί και για τις δύο υποθέσεις, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για τη σύνδεσή του με τις συγκεκριμένες ανθρωποκτονίες.