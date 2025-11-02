Αράχωβα: Η εκτέλεση του 42χρονου στο σαλέ και η διαφυγή των δραστών

Νεκρός με τουλάχιστον 10 σφαίρες έπεσε ένας άνδρας 42 ετών στην Αράχωβα. Είχε πάει στην ορεινή περιοχή μαζί με τη σύντροφό του για το Σαββατοκύριακο. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και τον σκότωσαν εν ψυχρώ όταν βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα και του Βαγγέλη Γκούμα που κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες από το σημείο της δολοφονικής επίθεσης.

Τη στιγμή που το θύμα βγήκε στη βεράντα του σαλέ στην Αράχωβα για να μιλήσει στο τηλέφωνο, οι εκτελεστές που προφανώς τον παρακολουθούσαν και του είχαν στήσει ενέδρα, τον πλησίασαν και άρχισαν να τον πυροβολούν αρχικά πισώπλατα, ενώ φαίνεται πως έχει δεχθεί σφαίρες και από μπροστά. Το θύμα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το μένος τους ήταν τέτοιο που τον πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο φορές ενώ ήταν ήδη νεκρός.

Η εκτέλεση φαίνεται να έγινε με δύο όπλα, ένα καλάσνικοφ κι ένα πιστόλι.

Αράχωβα: Σε κοντινό σημείο από τη δολοφονία εντοπίστηκε ένα φλεγόμενο ΙΧ

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σαλέ, όπως βλέπετε στα αποκλειστικά πλάνα του Star, εντοπίστηκε ένα όχημα να φλέγεται.

Οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο ότι χρησιμοποιήθηκε απο τους δράστες για τη διαφυγή τους.

Οι κακοποιοί αμέσως μετά τη δολοφονία, έφυγαν με το αυτοκίνητό τους και διένυσαν μια απόσταση περίπου 20 λεπτών, κατευθυνόμενοι προς το Λιβάδι. Σε κάποιο σημείο έβαλαν στο όχημα φωτιά και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με άλλο αυτοκίνητο ή και με μοτοσικλέτες.

Εξετάζεται το σενάριο οι δράστες να προσέγγισαν το σαλέ με τα πόδια και να διέφυγαν με τη βοήθεια συνεργού

Τα στελέχη της Aσφάλειας εξετάζουν το σενάριο οι εκτελεστές να μην προσέγγισαν το σημείο με το αυτοκίνητο καθώς θα γίνονταν αντιληπτοί απο το θύμα, αλλά να κινήθηκαν προς το σαλέ με τα πόδια και στη συνέχεια συνεργός με το όχημα που είδαμε να φλέγεται να τους πήρε από σημείο που είχε συμφωνηθεί.

Εξετάζονται βίντεο απο κάμερες ασφαλείας ώστε να εντοπιστεί πώς διέφυγαν απο την περιοχή αφότου πυρπόλησαν το όχημα.

Τις επόμενες μέρες θα κληθεί για κατάθεση η γυναίκα που ήταν μαζί με το θύμα ώστε να δώσει τη δική της μαρτυρία.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star