Αράχωβα: Η εκτέλεση του 42χρονου στο σαλέ και η διαφυγή των δραστών

Πληροφορίες Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.25 , 23:43 IQ 160: Μια απόπειρα δολοφονίας στο νεκροταφείο!
02.11.25 , 23:34 IQ 160: Η γλώσσα του σώματος μιλάει!
02.11.25 , 23:20 Σερβία: Απεργία πείνας ξεκινά μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ
02.11.25 , 23:10 IQ 160: Η Μουρίκη διακόπτει την ανάκριση του Μηνά!
02.11.25 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 2/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.700.000 ευρώ!
02.11.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα καταστρέφουν το δείπνο της Μαρίνας και του Χάρη!
02.11.25 , 21:52 ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα καταστήματα που βάζουν «λουκέτο»
02.11.25 , 21:45 Τα Φαντάσματα: Ο νέος γείτονας φέρνει αναστάτωση στη Μαρίνα και τον Χάρη!
02.11.25 , 21:12 Τα Φαντάσματα: Ο Νεάντερταλ τρομάζει τη Μαρίνα και το διασκεδάζει!
02.11.25 , 20:38 Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου - Θρήνος στο σπίτι του
02.11.25 , 19:27 Αράχωβα: Η εκτέλεση του 42χρονου στο σαλέ και η διαφυγή των δραστών
02.11.25 , 18:30 Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Δύο φίλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο μετά από διασκέδαση
02.11.25 , 18:14 Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός της κουμπάρας που «άναψε» φωτιές!
02.11.25 , 18:09 Βορίζια: Ποινικές διώξεις σε βάρος δύο φρουρούμενων τραυματιών στο ΠΑΓΝΗ
02.11.25 , 18:00 BMW Charging: Η νέα λύση φόρτισης για επαγγελματίες χρήστες
Tα τρία ζώδια του κύκλου που έχουν καλή καρδιά
Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου - Θρήνος στο σπίτι του
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός της κουμπάρας που «άναψε» φωτιές!
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Πένθος για την Αγγελική Νικολούλη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
Σερβία: Απεργία πείνας ξεκινά μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ
Άλλος άνθρωπος η Ελένη Καστάνη: «Έχασα 18 κιλά και έκοψα τα μισά χάπια»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνας Ρίστα - Βαγγέλη Γκούμα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νεκρός με τουλάχιστον 10 σφαίρες έπεσε ένας άνδρας 42 ετών στην Αράχωβα. Είχε πάει στην ορεινή περιοχή μαζί με τη σύντροφό του για το Σαββατοκύριακο. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και τον σκότωσαν εν ψυχρώ όταν βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα και του Βαγγέλη Γκούμα που κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες από το σημείο της δολοφονικής επίθεσης.

Αράχωβα: Βγήκε να μιλήσει στο τηλέφωνο και τον «γάζωσαν» με 10 σφαίρες

Νεκρός με τουλάχιστον 10 σφαίρες έπεσε ένας άνδρας 42 ετών στην Αράχωβα.

Τη στιγμή που το θύμα βγήκε στη βεράντα του σαλέ στην Αράχωβα για να μιλήσει στο τηλέφωνο, οι εκτελεστές που προφανώς τον παρακολουθούσαν και του είχαν στήσει ενέδρα, τον πλησίασαν και άρχισαν να τον πυροβολούν αρχικά πισώπλατα, ενώ φαίνεται πως έχει δεχθεί σφαίρες και από μπροστά. Το θύμα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το μένος τους ήταν τέτοιο που τον πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο φορές ενώ ήταν ήδη νεκρός.

Η εκτέλεση φαίνεται να έγινε με δύο όπλα, ένα καλάσνικοφ κι ένα πιστόλι. 

Αράχωβα: Σε κοντινό σημείο από τη δολοφονία εντοπίστηκε ένα φλεγόμενο ΙΧ

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σαλέ, όπως βλέπετε στα αποκλειστικά πλάνα του Star, εντοπίστηκε ένα όχημα να φλέγεται.

Αράχωβα: Σε κοντινό σημείο από τη δολοφονία εντοπίστηκε ένα φλεγόμενο ΙΧ

Οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο ότι χρησιμοποιήθηκε απο τους δράστες για τη διαφυγή τους.

Οι κακοποιοί αμέσως μετά τη δολοφονία, έφυγαν με το αυτοκίνητό τους και διένυσαν μια απόσταση περίπου 20 λεπτών, κατευθυνόμενοι προς το Λιβάδι. Σε κάποιο σημείο έβαλαν στο όχημα φωτιά και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με άλλο αυτοκίνητο ή και με μοτοσικλέτες.

Αράχωβα: Μαφιόζικη εκτέλεση 42χρονου με καλάσνικοφ σε σαλέ

Εξετάζεται το σενάριο οι δράστες να προσέγγισαν το σαλέ με τα πόδια και να διέφυγαν με τη βοήθεια συνεργού

Αράχωβα: Σε κοντινό σημείο από τη δολοφονία εντοπίστηκε ένα φλεγόμενο ΙΧ

Τα στελέχη της Aσφάλειας εξετάζουν το σενάριο οι εκτελεστές να μην προσέγγισαν το σημείο με το αυτοκίνητο καθώς θα γίνονταν αντιληπτοί απο το θύμα, αλλά να κινήθηκαν προς το σαλέ με τα πόδια και στη συνέχεια συνεργός με το όχημα που είδαμε να φλέγεται να τους πήρε από σημείο που είχε συμφωνηθεί.

Εξετάζονται βίντεο απο κάμερες ασφαλείας ώστε να εντοπιστεί πώς διέφυγαν απο την περιοχή αφότου πυρπόλησαν το όχημα.

Τις επόμενες μέρες θα κληθεί για κατάθεση η γυναίκα που ήταν μαζί με το θύμα ώστε να δώσει τη δική της μαρτυρία.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΑΧΩΒΑ
 |
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top