Αράχωβα: Βγήκε να μιλήσει στο τηλέφωνο και τον «γάζωσαν» με 10 σφαίρες

Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα για τη μαφιόζικη εκτέλεση στην Αράχωβα / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Αιματηρό επεισόδιο που θυμίζει μαφιόζικη εκτέλεση σημειώθηκε στην Αράχωβα, με θύμα έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος δέχθηκε τουλάχιστον 10 σφαίρες ενώ βρισκόταν στο σαλέ, όπου είχε πάει με τη σύντροφό του για το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι δύο δράστες χρησιμοποίησαν Καλάσνικοφ και πιστόλι για να σκοτώσουν τον 42χρονο. Ο άνδρας βγήκε στη βεράντα του σαλέ για να μιλήσει στο τηλέφωνο, χωρίς να γνωρίζει ότι οι εκτελεστές τον παρακολουθούσαν.

Τον πλησίασαν αθόρυβα και άνοιξαν πυρ, πυροβολώντας τον αρχικά πισώπλατα και στη συνέχεια εξ επαφής. Η μανία τους ήταν τέτοια, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τον πυροβόλησαν ξανά ενώ ήδη είχε πέσει νεκρός.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που περισυνέλεξε κάλυκες και πραγματοποίησε αυτοψία.

Λίγη ώρα αργότερα, σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε καμένο όχημα, το οποίο θεωρείται το όχημα διαφυγής των δραστών. Οι Αρχές εκτιμούν ότι το εγκατέλειψαν και το πυρπόλησαν για να εξαφανίσουν ίχνη DNA και αποτυπωμάτων.

Το σημείο της εκτέλεσης βρίσκεται σε απομονωμένο σημείο, γεγονός που δείχνει ότι το χτύπημα ήταν προσεκτικά σχεδιασμένο. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να πλησίασαν πεζοί, ενώ συνεργός τους περίμενε λίγο μακρύτερα με το όχημα που εντοπίστηκε καμένο.

Οι Αρχές αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, παίρνουν καταθέσεις από μάρτυρες και αναμένεται να εξετάσουν τη σύντροφο του θύματος, η οποία ήταν παρούσα τη στιγμή της επίθεσης και ίσως μπορέσει να δώσει κρίσιμα στοιχεία για τη σκηνή της δολοφονίας.