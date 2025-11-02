Αράχωβα: Εκτέλεσαν άνδρα που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Το παρελθόν του και η σύνδεση με τη Greek Mafia

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Nεκρός από πυροβολισμούς στην Αράχωβα έπεσε ένας από τους κατηγορούμενους της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Πρόκειται για 40χρονο Έλληνα με τα αρχικά Γ.Λ., με πλούσιο ποινικό παρελθόν και διασυνδέσεις στην Greek Mafia. Mαζί με τον αδελφό του είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς και για τη δολοφονία πυγμάχου στο Γαλάτσι, ωστόσο είχε αθωωθεί από το δικαστήριο.

Η μαφιόζικη εκτέλεσή του έγινε σε δωμάτιο ξενοδοχείου της περιοχής. Μια γυναίκα που ήταν μαζί του τη στιγμή της επίθεσης κάλεσε την αστυνομία, αναφέροντας το όνομα του θύματος και περιγράφοντας το χάος που επικράτησε. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χτύπημα με επαγγελματική οργάνωση, πιθανόν στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο, οι Αρχές εντόπισαν ένα ολοσχερώς καμένο αυτοκίνητο, το οποίο θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκε ως όχημα διαφυγής των εκτελεστών. Οι δράστες εκτιμάται ότι το πυρπόλησαν και διέφυγαν με άλλο μέσο.

Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο της Ασφάλειας Λιβαδειάς, ενώ καταφθάνουν ενισχύσεις και από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αθήνας. Η γυναίκα που ήταν παρούσα την ώρα της εκτέλεσης καταθέτει στους αστυνομικούς, ενώ συλλέγεται βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες της περιοχής για να εντοπιστούν τα ίχνη των δραστών.

Αράχωβα: Το παρελθόν του θύματος - Είχαν επιχειρήσει ξανά να τον δολοφονήσουν

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα ο 40χρονος είχε συνάψει στενές σχέσεις με τη ρωσόφωνη εγκληματική οργάνωση του «Έντικ», η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση με την Greek Mafia για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Παράλληλα, είχε στραφεί και στο εμπόριο καυσίμων, λειτουργώντας πρατήρια και κατά πληροφορίες εμπλεκόμενος σε κυκλώματα λαθρεμπορίας.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε στόχος. Τον περασμένο Μάιο είχε δεχθεί επίθεση έξω από πρατήριο καυσίμων στα Άνω Λιόσια, όμως τότε κατάφερε να διαφύγει ζωντανός χάρη στη θωρακισμένη Mercedes που οδηγούσε.

