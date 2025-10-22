Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η Βαλέρια Κουρούπη μιλώντας στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη.

Όπως είδαμε σε απόσπασμα που έπαιξε το Breakfast@Star, ενώ βίωσε μια πολύ όμορφη εγκυμοσύνη, μετά τη γέννηση του γιού της, ήρθε μια πολύ σκοτεινή περίοδος, εκείνη της επιλόχειου κατάθλιψης, όπου κανείς δεν μπορούσε να την καταλάβει, ούτε το επέτρεπε η ίδια, ενώ δε ζήτησε και βοήθεια.

«Για τα επόμενα 2-3 χρόνια, ένα τεράστιο διάστημα είχα τρομερό θέμα... για κάποιο διάστημα είχα επιλόχειο κατάθλιψη, αλλά και μετά που επανήλθα, ήμουν τόσο φορτωμένη... οπότε δε μου πέρναγε από το μυαλό μου το σεξ. Κι είχα κι ένα θέμα στον γάμο μου, γιατί συζήταγα με τον πρώην άντρα μου και μου έλεγε "Μήπως να δεις έναν σεξολόγο;". Αισθανόμουν κι αυτές τις ενοχές ότι φταίω και χαλάω τη σχέση», δήλωσε η ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της κουβέντας, παραδέχτηκε ότι η επιλογή του τωρινού της συντρόφου, του ηθοποιού Μάριου Δερβιτσιώτη, είναι πολύ σωστή, αφού βιώνει τον έρωτα, τη συντροφικότητα και τη θηλυκότητά της στο έπακρο.

Η Βαλέρια Κουρούπη με τον σύντροφό της, Μάριο Δερβιτσιώτη /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι η Βαλέρια Κουρούπη υπήρξε παντρεμένη με τον μουσικό Νίκο Ξύδη, γιο της Ελένης Βιτάλη, από το 2002 έως το 2019 και έχουν έναν γιο, τον Οδυσσέα.

Η Βαλέρια Κουρούπη με τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Ξύδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star