Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της

Η Βαλέρια Κουρούπη ανέβασε μερικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από τις καλοκαιρινές της διακοπές, αποχαιρετώντας έτσι τον Αύγουστο και έδειξε το καλογυμνασμένο σώμα της!

Στην πρώτη φωτογραφία, μάλιστα, τη βλέπουμε με το μπικίνι της.

«Αποχαιρετώ τον Αύγουστο με μαγιό και θα συνεχίσω σε κάθε τσούγκρισμα να εύχομαι “καλό καλοκαίρι!”. Σεπτέμβρη να είσαι καλός κι ας μη σε πολυχωνεύω!», έγραψε η Βαλέρια Κουρούπη.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια αγαπάει αρκετά τη γυμναστική, κρατώντας σε φόρμα εκτός από το πνεύμα και το κορμί της!

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή εδώ και τρία χρόνια είναι σε σχέση με τον ηθοποιό, Μάριο Δερβιτσιώτη, με τον οποίο γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της κωμικής σειράς Παρουσιάστε με τον Γιάννη Μπέζο το 2019.