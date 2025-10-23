Ώρα για... εξηγήσεις: Στην Αθήνα οι 37 συλληφθέντες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 37 του κυκλώματος που ζούσαν με "χρυσά" κουτάλια από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια. Οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Το STAR αποκαλύπτει πώς στρατολογούσε το κύκλωμα όποιον έβλεπε μπροστά του προκειμένου να πάρει επιδότηση και να μοιράσουν τα λεφτά αλλά και το θράσος που είχαν καθώς έκαναν παράπονα για αργοπορημένες πληρωμές.

Με κομβόι 24 οχημάτων που κατέφθασε από τη βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα, μεταφέρθηκαν οι 34 από τους 37 συλληφθέντες. Η μεταγωγή τους έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσα τους και ο φερόμενος Αρχηγός. Από τα Γιαννιτσά και τη χλιδάτη ζωή με χειροπέδες στην Ευελπίδων για εξηγήσεις σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις.

«Όλα θα τα εξηγήσουμε στα υπομνήματα μας σεβόμενοι την διαδικασία και αφού λάβουμε γνώση αυτής της εκτενής δικογραφίας», λέει ο Αντώνης Ξυλουργίδης, δικηγόρος τριών κατηγορουμένων.

Στους 37 συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία για τρεις κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Εγκληματική οργάνωση υφαρπαγή ψεύδους βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οικογενειακή μπίζνα με τις επιδοτήσεις - Στο «κόπλο» η σύζυγος και ο πατέρας του φερόμενου αρχηγού

Ολόκληρη η οικογένεια του φερόμενου αρχηγού, με τα αρχικά Μ.Κ., είχε μπει στο κόλπο, για να αρπάζουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια που δεν δικαιούνταν.

Ο πατέρας του γνωστός διαιτητής, έπαιρνε τις επιδοτήσεις από τα μέλη της οργάνωσης και τα μετέφερε σε λογαριασμούς του γιού του. Η 30χρονη σύζυγος του Αρχηγού, με την οποία είχε πάρει εικονικό διαζύγιο, μέσω τραπεζικών λογαριασμών της, νομιμοποιούσε το μαύρο χρήμα.

Από την άλλη, ο Υπαρχηγός, όπως χαρακτηρίζεται από τις αρχές, ο 36χρονος Κρητικός με περίσσιο θράσος έβγαινε ακόμη και σε ραδιοφωνικές εκπομπές για να στηλιτεύσει τα... κακώς κείμενα του οργανισμού.

«Θέσαμε κάποια ερωτήματα όσο αφορά τις επιδοτήσεις και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Τέθηκαν διάφορα ερωτήματα όσο αφορά τις κακές πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ», λέει ο υπαρχηγός.



