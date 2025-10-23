ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβες» Τυχεροπουλου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο

Στη ΓΑΔΑ οδηγήθηκαν το μεσημέρι οι συλληφθέντες για την υπόθεση της μεγάλης απάτης με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται από την Οικονομική Αστυνομία και τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης. Οι απολογίες τους αναμένεται να πραγματοποιηθούν ανά ομάδες τις επόμενες πέντε ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος. Στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις η πρώην προϊσταμένη Άμεσων Ενισχύσεων του οργανισμού.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα οι 37 συλληφθέντες για την υπόθεση

Με κομβόι 24 οχημάτων που κατέφθασε στην Αθήνα, μεταφέρθηκαν οι 34 από τους 37 συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μεταγωγή τους γίνεται κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Πολλοί από αυτούς «δεν έχουν πατήσει το πόδι τους σε χωράφι» και θησαύριζαν με τις επιδοτήσεις. Η κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην προϊσταμένη Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση, προχώρησε σε αποκαλύψεις για τις πιέσεις που δεχόταν από τους τοπικούς παράγοντες για τους ελέγχους που έκανε.

Παρασκευή Τυχεροπούλου: «Φόβος και απειλές για τους ελέγχους που έκανα»

«Αυτό που έβλεπα ήταν πάρα πολύ μεγάλη συστηματική απάτη. Σε μένα φόβο διέχεε η διοίκηση Μπαμπασίδη στο σύνολο της και ο κύριος Ξυλούρης. Έφτασε στο σημείο να βρήκε το τηλέφωνο του σπιτιού μου μίλησε με τα παιδιά μου…», είπε.

Κληθείσα να απαντήσει γιατί απειλούσε να τη σκοτώσει ο Ξυλούρης, απέδωσε το γεγονός στο ενημερωτικό που είχε συντάξει προκειμένου να μη πληρωθούν τα ΑΦΜ των συγγενών του.

Είπε ότι δεν μπορεί πει ότι δεν φοβάται αλλά δεν έχει ζητήσει προστασία, ενώ κάποια άλλη στιγμή είπε «Με αυτές τις συνομιλίες που έχουν βγει στη δημοσιότητα πάλι καλά που είμαι εδώ και σας μιλάω... αφού είπε ότι θα με σκοτώσει».

Για τη σχέση της με την ευρωπαϊκή εισαγγελία είπε ότι δεν πρόκειται για συνεργασία και πως είναι ορισμένη εκεί ως ειδικός επιστήμονας.

Το STAR αποκαλύπτει πως ο Αρχηγός του κυκλώματος ψάρευε πρόσωπα για να δηλώσουν ανύπαρκτα κοπάδια και «ορφανά» αγροτεμάχια. Διαβάστε τι έταζε.

«Μας είχε πλησιάσει και μας είχε πει: «Θέλετε να δηλώσετε χωράφια να κάνετε δουλειά; Την πρώτη χρονιά θα τα πάρω εγώ και τα επόμενα χρόνια εσείς». Δεν είχε καλή φήμη στην περιοχή και τον απέφευγα. Μια δεκαετία ξέρω ότι ασχολείται με αυτά».

Οικογενειακή μπίζνα με τις επιδοτήσεις - Στο «κόλπο» σύζυγος και πατέρας φερόμενου αρχηγού

Ολόκληρη η οικογένεια του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, είχε μπει στο κόλπο, για να αρπάζουν τις επιδοτήσεις.

Ο πατέρας του γνωστός διαιτητής, στα 68 του όμως λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, έπαιρνε τις επιδοτήσεις από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα μετέφερε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του γιού του. Η 30χρονη σύζυγος του Αρχηγού, μέσω τραπεζικών λογαριασμών της, νομιμοποιούσε το μαύρο χρήμα.

Η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών 29 εμπλεκομένων ατόμων, συνολικού περιεχομένου 120.000 ευρώ, τραπεζικής θυρίδας, καθώς και στοιχηματικών λογαριασμών, για τους οποίους θα ακολουθήσει έρευνα.