ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβες» Τυχεροπουλου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο

«Έβλεπα πάρα πολύ μεγάλη συστηματική απάτη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 18:58 Κιμ Καρντάσιαν: «Διαγνώστηκα με μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο»
23.10.25 , 18:49 Σκάνδαλο με στημένα ματς στο NBA: Ανάμεσά τους και ένα των Μπακς
23.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Σταυρίδης έκανε την ανατροπή και αγόρασε το εργόχειρο
23.10.25 , 18:15 ΣΥΡΙΖΑ: Υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα τάσσεται ο Φάμελλος
23.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Ο Σταυρίδης απογείωσε τη δημοπρασία με τις προσφορές του
23.10.25 , 17:55 Γιώργος Παπαδόπουλος: Tο πιο ρομαντικό τραγούδι του & το ιδιαίτερο video
23.10.25 , 17:52 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβες» Τυχεροπουλου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο
23.10.25 , 17:36 Μαρία Σολωμού: «Έχω αρκετό καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ»
23.10.25 , 16:56 Λούβρο: Η στιγμή που οι δύο ληστές βγαίνουν με τα κοσμήματα από το μουσείο
23.10.25 , 16:38 Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν έκανα μπάνιο, είχα σκεφτεί να αυτοκτονήσω»
23.10.25 , 15:43 Τούνη: «Σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα από μ@@@κες χορτάσαμε»
23.10.25 , 15:41 Γκάζι: Τι προκαλεί το αλκοόλ στον οργανισμό ενός ανήλικου;
23.10.25 , 15:39 Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»
23.10.25 , 15:38 Νόνη Δούνια: «Συγχωρώ την απιστία και το λέω πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα»
23.10.25 , 15:12 Εντυπωσιακές εικόνες από την πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Καίτη Γκρέυ: Δεν άφησε τίποτα σε κανέναν εκτός από τον εγγονό της!
Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή πέθανε η 16χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Μεταξουργείο: Επεισόδια κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων
«Κρυφτό»: Οι κομψές εμφανίσεις στην πρεμιέρα Τουμασάτου - Δροσάκη
Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»
Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία
Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη ΓΑΔΑ οδηγήθηκαν το μεσημέρι οι συλληφθέντες για την υπόθεση της μεγάλης απάτης με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται από την Οικονομική Αστυνομία και τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης. Οι απολογίες τους αναμένεται να πραγματοποιηθούν ανά ομάδες τις επόμενες πέντε ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος. Στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις η πρώην προϊσταμένη Άμεσων Ενισχύσεων του οργανισμού. 

Στο STAR ο «Φραπές»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα οι 37 συλληφθέντες για την υπόθεση 

Με κομβόι 24 οχημάτων που κατέφθασε στην Αθήνα, μεταφέρθηκαν οι 34 από τους 37 συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μεταγωγή τους γίνεται κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. 

Πολλοί από αυτούς «δεν έχουν πατήσει το πόδι τους σε χωράφι» και θησαύριζαν με τις επιδοτήσεις.  Η κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην προϊσταμένη Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση, προχώρησε σε αποκαλύψεις για τις πιέσεις που δεχόταν από τους τοπικούς παράγοντες για τους ελέγχους που έκανε.  

ΟΠΕΚΕΠΕ: 2,5 εκατ. ευρώ και 8 αυτοκίνητα κατείχε αδικαιολόγητα ο «Φραπές»

Παρασκευή Τυχεροπούλου: «Φόβος και απειλές για τους ελέγχους που έκανα»

Παρασκευή Τυχεροπούλου: «Φόβος και απειλές για τους ελέγχους που έκανα»

«Αυτό που έβλεπα ήταν πάρα πολύ μεγάλη συστηματική απάτη. Σε μένα φόβο διέχεε η διοίκηση Μπαμπασίδη στο σύνολο της και ο κύριος Ξυλούρης. Έφτασε στο σημείο να βρήκε το τηλέφωνο του σπιτιού μου μίλησε με τα παιδιά μου…», είπε. 

Κληθείσα να απαντήσει γιατί απειλούσε να τη σκοτώσει ο Ξυλούρης, απέδωσε το γεγονός στο ενημερωτικό που είχε συντάξει προκειμένου να μη πληρωθούν τα ΑΦΜ των συγγενών του.

Είπε ότι δεν μπορεί πει ότι δεν φοβάται αλλά δεν έχει ζητήσει προστασία, ενώ κάποια άλλη στιγμή είπε «Με αυτές τις συνομιλίες  που έχουν βγει στη δημοσιότητα πάλι καλά που είμαι εδώ και σας μιλάω... αφού είπε  ότι θα με σκοτώσει». 

Για τη σχέση της με την ευρωπαϊκή εισαγγελία είπε ότι δεν πρόκειται για συνεργασία και πως είναι  ορισμένη εκεί ως ειδικός επιστήμονας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. με δεκάδες συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Το STAR αποκαλύπτει πως ο Αρχηγός του κυκλώματος ψάρευε πρόσωπα για να δηλώσουν ανύπαρκτα κοπάδια και «ορφανά» αγροτεμάχια. Διαβάστε τι έταζε. 

«Μας είχε πλησιάσει και μας είχε πει: «Θέλετε να δηλώσετε χωράφια να κάνετε δουλειά; Την πρώτη χρονιά θα τα πάρω εγώ και τα επόμενα χρόνια εσείς». Δεν είχε καλή φήμη στην περιοχή και τον απέφευγα. Μια δεκαετία ξέρω ότι ασχολείται με αυτά».

Οικογενειακή μπίζνα με τις επιδοτήσεις - Στο «κόλπο» σύζυγος και πατέρας φερόμενου αρχηγού 

Ολόκληρη η οικογένεια του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, είχε μπει στο κόλπο, για να αρπάζουν τις επιδοτήσεις.

Ο πατέρας του γνωστός διαιτητής, στα 68 του όμως λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, έπαιρνε τις επιδοτήσεις από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα μετέφερε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του γιού του. Η 30χρονη σύζυγος του Αρχηγού, μέσω τραπεζικών λογαριασμών της, νομιμοποιούσε το μαύρο χρήμα.  

Η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών 29 εμπλεκομένων ατόμων, συνολικού περιεχομένου 120.000 ευρώ, τραπεζικής θυρίδας, καθώς και στοιχηματικών λογαριασμών, για τους οποίους θα ακολουθήσει έρευνα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top