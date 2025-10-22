ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. με δεκάδες συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Λάμβαναν παράνομα αγροτικές ενισχύσεις

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για τον ΟΠΕΚΕΠΕ / Bίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε 37 συλλήψεις προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως τα Γιαννιτσά, η Αττική, η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα.

Η επιχείρηση έγινε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, με τη συμμετοχή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν παράνομα αγροτικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις και πλαστά στοιχεία.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: DJ και σερβιτόρος ανάμεσα στους συλληφθέντες

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να αποκόμισε συνολικά περίπου 20.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 5.000.000 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ως παράνομα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται ένας 36χρονος από την Κρήτη, ο οποίος εργαζόταν σε ιδιωτικά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, εκδίδοντας πλαστές βεβαιώσεις για επιδοτήσεις.

Σε άλλη περίπτωση, στα Γιαννιτσά, συνελήφθη 38χρονος που δήλωνε αγρότης, αλλά φέρεται να εντόπιζε «ορφανά» αγροτεμάχια –εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί– και να τα δήλωνε ψευδώς, αποκομίζοντας μεγάλα ποσά.

Η αστυνομική έρευνα έχει εντοπίσει ακόμη 11 άτομα που είχαν διττό ρόλο στο κύκλωμα. Εμφανίζονταν άλλοτε ως εκμισθωτές κι άλλοτε ως μισθωτές γης, καταχωρώντας ψεύτικες συμφωνίες.

Χρησιμοποιούσαν το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για να βλέπουν ποια αγροτεμάχια δεν είχαν δηλωθεί, τα «δέσμευαν» ηλεκτρονικά στο όνομα τρίτων προσώπων και μοιράζονταν τις επιδοτήσεις.

