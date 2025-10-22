ΟΠΕΚΕΠΕ: 2,5 εκατ. ευρώ και 8 αυτοκίνητα κατείχε αδικαιολόγητα ο «Φραπές»

Εξελίξεις στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 10:48 Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Συρίγο: «Νιώθω μια ασφάλεια που με υπερασπίζεται»
23.10.25 , 10:32 Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Σκορπιού
23.10.25 , 10:22 Γκάζι: «Δε μας ενημέρωσε το νοσοκομείο για την 16χρονη», λέει η ΕΛ.ΑΣ.
23.10.25 , 10:21 Αρώνη: «Με ενοχλεί που υπάρχει εμφύλιος δημόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης»
23.10.25 , 10:20 Φάρμα - Τζωρτζίνα: «Νιώθω προδομένη από τον Ανδρέα!»
23.10.25 , 10:16 Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ποζάρει γυμνή για περιοδικό - Δείτε φωτογραφίες
23.10.25 , 10:11 Skoda Epiq: Το νέο ηλεκτρικό που «αντέχει» η τσέπη μας
23.10.25 , 10:10 Άλιμος: 15χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο
23.10.25 , 09:41 Ηλεία: Καταγγελία για άγρια σεξουαλική κακοποίηση σκύλου
23.10.25 , 09:41 Τζόυς Ευείδη: «Δεν είμαι γεροντοκόρη. Είμαι vintage ανύπαντρη!»
23.10.25 , 09:38 Μάριος Φραγκούλης: Η απάντηση στις δηλώσεις Ρέμου για τη Μαρινέλλα!
23.10.25 , 09:26 Χατζίδου: «Εννοείς στον δεύτερο γάμο που θα κάνεις!» - «Άφωνος» ο Ετεοκλής
23.10.25 , 09:16 Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό νεογέννητο βρέφος
23.10.25 , 09:15 Τσιμτσιλή: «Γιατί να εξομοιώνουμε αυτό το περιστατικό με την Κ. Γρίβα;»
23.10.25 , 09:13 Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Γκάζι: «Δε μας ενημέρωσε το νοσοκομείο για την 16χρονη», λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ηλεία: Καταγγελία για άγρια σεξουαλική κακοποίηση σκύλου
Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»
Άλιμος: 15χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο
Συγκινεί η Γιούλικα Σκαφιδά: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και το μήνυμα
Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Σκορπιού
Τσιμτσιλή: «Γιατί να εξομοιώνουμε αυτό το περιστατικό με την Κ. Γρίβα;»
Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό νεογέννητο βρέφος
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Δείτε το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ / Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε αδήλωτα 2.500.000 ευρώ στον περίφημο «Φραπέ», αλλά και περιουσιακά στοιχεία που δε δικαιολογούνται. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. με δεκάδες συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς στο επίκεντρο της νέας έρευνας βρίσκεται πλέον ο γνωστός «Φραπές», κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης, πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) στην Κρήτη.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο φως καταγγελία για τον «Φραπέ»

Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο Ξυλούρης φέρεται να έχει αποκτήσει περιουσία ύψους 2.500.000 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις δύο χρόνια (2021–2023), ποσό που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει από τα επίσημα εισοδήματά του.

Η Αρχή εντόπισε επίσης στην κατοχή του οκτώ αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και μια πολυτελής Jaguar, εντείνοντας τις υποψίες για παράνομη οικονομική δραστηριότητα. Με βάση τα ευρήματα, η υπόθεση διαβιβάστηκε ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική διερεύνηση πιθανής παράβασης του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ ταυτόχρονα το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εξετάσει τον καταλογισμό προστίμων.

Οι ελεγκτικές αρχές, όμως, δε σταματούν εκεί, αφού η έρευνα επεκτείνεται για να διαπιστωθεί αν ο «Φραπές» εμπλέκεται και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μέσω των παράνομων επιδοτήσεων που λάμβανε από αγρότες με ψευδείς δηλώσεις.

Η υπόθεση του «Φραπέ» ανοίγει πλέον νέο κύκλο ερευνών γύρω από τον τρόπο που μοιράζονταν εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων χωρίς επαρκή έλεγχο — ένα σκάνδαλο που φαίνεται πως μόλις αρχίζει να αποκαλύπτεται.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΦΡΑΠΕΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
 |
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top