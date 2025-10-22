ΟΠΕΚΕΠΕ: 2,5 εκατ. ευρώ και 8 αυτοκίνητα κατείχε αδικαιολόγητα ο «Φραπές»

Δείτε το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ / Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε αδήλωτα 2.500.000 ευρώ στον περίφημο «Φραπέ», αλλά και περιουσιακά στοιχεία που δε δικαιολογούνται.

Ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς στο επίκεντρο της νέας έρευνας βρίσκεται πλέον ο γνωστός «Φραπές», κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης, πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο Ξυλούρης φέρεται να έχει αποκτήσει περιουσία ύψους 2.500.000 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις δύο χρόνια (2021–2023), ποσό που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει από τα επίσημα εισοδήματά του.

Η Αρχή εντόπισε επίσης στην κατοχή του οκτώ αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και μια πολυτελής Jaguar, εντείνοντας τις υποψίες για παράνομη οικονομική δραστηριότητα. Με βάση τα ευρήματα, η υπόθεση διαβιβάστηκε ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική διερεύνηση πιθανής παράβασης του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ ταυτόχρονα το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εξετάσει τον καταλογισμό προστίμων.

Οι ελεγκτικές αρχές, όμως, δε σταματούν εκεί, αφού η έρευνα επεκτείνεται για να διαπιστωθεί αν ο «Φραπές» εμπλέκεται και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μέσω των παράνομων επιδοτήσεων που λάμβανε από αγρότες με ψευδείς δηλώσεις.

Η υπόθεση του «Φραπέ» ανοίγει πλέον νέο κύκλο ερευνών γύρω από τον τρόπο που μοιράζονταν εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων χωρίς επαρκή έλεγχο — ένα σκάνδαλο που φαίνεται πως μόλις αρχίζει να αποκαλύπτεται.