Στο STAR ο «Φραπές»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια»

Τι απαντά για τη Τζάγκουαρ και τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία ακόμα σημαντική εξέλιξη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε σήμερα από τις έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Εντοπίστηκαν αδήλωτα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον αγρότη Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό με το προσωνύμιο «φραπές», αλλά και περιουσιακά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου, τα ευρήματα για τον Γιώργο Ξυλούρη «ζαλίζουν». Εντοπίστηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 8 οχήματα, ανάμεσά τους και μια υπερπολυτελής τζάγκουαρ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 2,5 εκατ. ευρώ και 8 αυτοκίνητα κατείχε αδικαιολόγητα ο «Φραπές»

Είχε εντοπιστεί ότι ο κύριος Ξυλούρης, με καταγωγή από την Κρήτη, δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο, με βάση τις οποίες έλαβε επιδοτήσεις. Ο φάκελος έχει πάει στον εισαγγελέα και θα έχουμε εξελίξεις.

Στο STAR ο Γιώργος Ξυλούρης

Στο STAR ο Γιώργος Ξυλούρης

Ο αγροτικός παραγωγός έδωσε τη δική του εκδοχή, μιλώντας αποκλειστικά στο STAR και την Τασούλα Παπανικολάου.

«Σεβόμενος ιδιαίτερα τις εισαγγελικές αρχές και ιδιαιτέρως τον κ. Βουρλιώτη, βλέπω άλλη μια φορά τα εισαγγελικά πορίσματα να δημοσιοποιούνται στα κανάλια χωρίς να έχω λάβει γνώση. Στοιχεία που άπτονται του σκληρού πυρήνα των δικαιωμάτων, που η δικαιοδοσία προστατεύει, πολλά από αυτά ψευδή. Να δημοσιοποιούνται στο Πανελλήνιο κι εγώ να «δικάζομαι» σε δημόσια δίκη χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια στους αρμόδιους δικαστές. 

Ως προς την ουσία θα απαντήσω σε ένα στοιχείο, ακούγεται εναντίον μου και είναι ενδεικτικό του ψεύδους. Η πανάκριβη Τζάγκουαρ είναι μοντέλο του 1999, 21 χρονών αυτοκίνητο, το 2021 ήρθε στη δικαιοδοσία μου σε κατάσταση ακινησίας και εντελώς κατεστραμμένη. Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να την επισκευάσω, την μεταβίβασα στον αδερφό μου όπου τελικά και αυτός δεν κατάφερε να την επισκευάσει και τη μεταβίβασε για πώληση... παλιοσίδερα, η οποία βγάλαμε και χαρτί και πήγε στην Ιταλία».  

