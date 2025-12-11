Έχει γενέθλια το παιδί σου; Φτιάξε αυτή την τούρτα σοκολάτα- πορτοκάλι

Τα γενέθλια του παιδιού σου πλησιάζουν και θέλεις φέτος να του φτιάξεις εσύ την τούρτα των γενεθλίων του; Aν ψάχνεις μία νόστιμη και σχετικά εύκολη συνταγή δες εκείνη που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα ετοίμασε τούρτα με σοκολάτα και πορτοκάλι και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Τούρτα με σοκολάτα και πορτοκάλι

Υλικά της Συνταγής

• 4 αυγά

• 200 γρ. ζάχαρη

• 250 ml γάλα (250 g)

• 120 γρ. σπορέλαιο ή 120 γρ. λιωμένο βούτυρο

• 300 γρ φαρίνα

• 1 κ.γ. βανίλια

• Ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού

• 200 γρ. Κρέμα ζαχαροπλαστικής σοκολάτα

• 50 γρ. garni με γεύση βανίλια

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προθέρμανε τον φούρνο στους 170°C.

2. Χτύπα αυγά + ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν.

3. Ρίξε γάλα + λάδι.

4. Πρόσθεσε τη φαρίνα και ανακάτεψε απαλά.

5. Βάλε σε φόρμα βουτυρωμένη.

6. Ψήσιμο 40–45’ στους 170°C

Δείτε το Breakfast@Star