Έχει γενέθλια το παιδί σου; Φτιάξε αυτή την τούρτα σοκολάτα- πορτοκάλι

Mία σούπερ συνταγή για γλυκό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.12.25 , 15:13 Πατήρ Αντώνιος: Βασικός Μάρτυρας Της Υπόθεσης Διαψεύδει Τις Κατηγορίες
11.12.25 , 14:55 Δήμητρα Ματσούκα: Οι πρώτες δηλώσεις της μετά τη δικαστική απόφαση
11.12.25 , 14:52 Φοινικούντα: «Απειλήθηκα, μας ζήτησαν να μη μιλήσουμε για μια βδομάδα»
11.12.25 , 14:47 Miraculous: Oι ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο Θέατρο Φίλιπ!
11.12.25 , 14:47 Μάλφα για Σκιαδαρέση: «Κάνουμε ταξίδια τώρα που μείναμε οι δυο μας»
11.12.25 , 14:45 Φοινικούντα: Λίγο μετά τη διπλή δολοφονία άρχισε το ξεπούλημα ο ανιψιός
11.12.25 , 14:43 First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
11.12.25 , 14:36 Νικόλιζα: Αν απαντήσω για τη Γερμανού, είτε θα στεναχωρήσω κάποιον, είτε...
11.12.25 , 14:35 Τα ζώδια που σίγουρα δεν θες να τσακωθείς μαζί τους
11.12.25 , 14:30 Χριστίνα Μπόμπα: Ο λόγος που δε θέλει να γυμναστεί
11.12.25 , 14:11 Χαραλαμπόπουλος για Κωνσταντίνου: «Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας...»
11.12.25 , 14:03 Φολέγανδρος: Ισόβια και σε δεύτερο βαθμό στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς
11.12.25 , 14:00 Party με τον Πασχάλη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
11.12.25 , 13:59 Ο Άρης φεύγει, ο Ερμής επιστρέφει: Ποια ζώδια ευνοούνται άμεσα;
11.12.25 , 13:52 Η Αθηνά Αφαλίδου έρχεται στο Cash or Trash!
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
Δεκαοχτώ παιδιά γεννήθηκαν στην Ελλάδα από το σπέρμα του Δανού δότη
Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
Φοινικούντα: «Απειλήθηκα, μας ζήτησαν να μη μιλήσουμε για μια βδομάδα»
Ναταλία Λιονάκη: Νέες φωτογραφίες ως Μοναχή Φεβρωνία από την Κένυα
Αττική Οδός: Μοτοσικλετιστής παρέσυρε τροχονόμο – Βίντεο
Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 11.12.25, 12:01
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλια του παιδιού σου πλησιάζουν και θέλεις φέτος να του φτιάξεις εσύ την τούρτα των γενεθλίων του; Aν ψάχνεις μία νόστιμη και σχετικά εύκολη συνταγή δες εκείνη που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Φτιάξε σπίτι την πιο νόστιμη τούρτα με μπισκότα

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα ετοίμασε τούρτα με σοκολάτα και πορτοκάλι και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Τούρτα με σοκολάτα και πορτοκάλι 

Υλικά της Συνταγής 

 • 4 αυγά
 • 200 γρ. ζάχαρη
 • 250 ml γάλα (250 g)
 • 120 γρ. σπορέλαιο ή 120 γρ. λιωμένο βούτυρο
 • 300 γρ φαρίνα 
 • 1 κ.γ. βανίλια
 • Ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού
 • 200 γρ. Κρέμα ζαχαροπλαστικής σοκολάτα 
• 50 γρ.  garni με γεύση βανίλια

 

Λευκή τούρτα με γκοφρέτες και αμύγδαλα
 
 
 

Εκτέλεση της Συνταγής 

1. Προθέρμανε τον φούρνο στους 170°C.
 2. Χτύπα αυγά + ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν.
 3. Ρίξε γάλα + λάδι.
 4. Πρόσθεσε τη φαρίνα και ανακάτεψε απαλά.
 5. Βάλε σε φόρμα βουτυρωμένη.
 6. Ψήσιμο 40–45’ στους 170°C

Δείτε το Breakfast@Star 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
BREAKFASTSTAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΤΟΥΡΤΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top