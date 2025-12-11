Έχει γενέθλια το παιδί σου; Φτιάξε αυτή την τούρτα σοκολάτα- πορτοκάλι

Τα γενέθλια του παιδιού σου πλησιάζουν και θέλεις φέτος να του φτιάξεις εσύ την τούρτα των γενεθλίων του; Aν ψάχνεις μία νόστιμη και σχετικά εύκολη συνταγή δες εκείνη που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα ετοίμασε τούρτα με σοκολάτα και πορτοκάλι και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.
Τούρτα με σοκολάτα και πορτοκάλι
Υλικά της Συνταγής
• 4 αυγά
• 200 γρ. ζάχαρη
• 250 ml γάλα (250 g)
• 120 γρ. σπορέλαιο ή 120 γρ. λιωμένο βούτυρο
• 300 γρ φαρίνα
• 1 κ.γ. βανίλια
• Ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού
• 200 γρ. Κρέμα ζαχαροπλαστικής σοκολάτα
• 50 γρ. garni με γεύση βανίλια
Εκτέλεση της Συνταγής
1. Προθέρμανε τον φούρνο στους 170°C.
2. Χτύπα αυγά + ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν.
3. Ρίξε γάλα + λάδι.
4. Πρόσθεσε τη φαρίνα και ανακάτεψε απαλά.
5. Βάλε σε φόρμα βουτυρωμένη.
6. Ψήσιμο 40–45’ στους 170°C
