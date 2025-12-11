«Είμαι σύμφωνος»: Ο Δάντης στηρίζει το μουσικό εμπάργκο κατά του Ισραήλ!

Με αφορμή τις μαζικές αποχωρήσεις χωρών από την Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, αλλά και τον θόρυβο γύρω από τη διαδικασία επιλογής τραγουδιού για τον ελληνικό τελικό, ο Χρήστος Δάντης κλήθηκε να τοποθετηθεί.

Η διαδικασία επιλογής τραγουδιού

Όταν ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται το ελληνικό τραγούδι για τη Eurovision, ο ίδιος απάντησε με ειλικρίνεια: «Δεν έχω ιδέα ποια είναι η διαδικασία. Δεν έχω ιδέα και δεν ασχολούμαι πλέον, καθόλου».

Οι αντιδράσεις κατά του Ισραήλ

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις και τις ακυρώσεις συμμετοχών χωρών λόγω του Ισραήλ, ο Χρήστος Δάντης σημείωσε: «Υπάρχει ένα εμπάργκο, μουσικό εμπάργκο κατά του Ισραήλ από σοβαρούς μουσικούς, όχι μόνο στη Eurovision, αλλά και από ανθρώπους όπως ο Roger Waters των Pink Floyd. Στέκονται κατά του Ισραήλ πάρα πολλοί μουσικοί, οπότε πώς να το βλέπω; Είμαι κι εγώ σύμφωνος».

Σχόλιο για τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο

Σχετικά με την υποψηφιότητα του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, ο καλλιτέχνης περιορίστηκε σε μία λακωνική αλλά ευγενική δήλωση: «Παρά τις αντιθέσεις μου, εύχομαι στον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο καλή επιτυχία».

Η προσωπική του εμπειρία στη Eurovision

Ο Χρήστος Δάντης δεν είναι άγνωστος στη Eurovision, καθώς είχε συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό το 2007 με το κομμάτι «No Madonna». Τελικά, δεν κατάφερε να προκριθεί, αφού την Ελλάδα εκπροσώπησε εκείνη τη χρονιά ο Sarbel με το τραγούδι «Yassou Maria».

Με τις δηλώσεις του, ο Χρήστος Δάντης απέφυγε τις υπερβολές, διατηρώντας μία ισορροπημένη και προσωπική στάση απέναντι στα πολιτικά και καλλιτεχνικά ζητήματα που έχουν ξεσπάσει γύρω από τη Eurovision.

