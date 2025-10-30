Μοσχάτο: «Μπαμπά με έχουν χτυπήσει 15 άτομα» - Το τηλεφώνημα 13χρονου

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα 15 ανηλίκων, ηλικίας 14 και 15 ετών έπεσε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ένας 13χρονος στο Μοσχάτο.

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη έξι ανηλίκων, κάποιοι από τους οποίους είναι μέλη της συμμορίας «183» που δρα στην περιοχή.

Όπως είπε ο πατέρας του 13χρονου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» το περασμένο Σάββατο ο γιος του είχε βγει βόλτα με έναν φίλο του. Εκεί συνάντησε μια φίλη του και τη φώναξε, αποκαλώντας την με κάποιο υποκοριστικό.

Τότε κάποια από τα μέλη της συμμορίας άρχισαν να του φωνάζουν και να τον απειλούν, με το αγόρι να τους λέει ότι το κορίτσι ήταν πολύ καλή του φίλη και ότι δεν απευθυνόταν σε εκείνους.

«Το Σάββατο περίπου 19:40 και ενώ εγώ βρισκόμουν εκτός Αθηνών, με καλεί ο γιος μου και μου λέει “Μπαμπά, με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα. Δεν έχω μπαταρία, τι κάνω;”. Εγώ του λέω: “Σε βλέπω από το GPS, μείνε εκεί που είσαι”, θα καλέσω την αστυνομία και μετά θα με πάρεις από το τηλέφωνο του αστυνομικού», περιέγραψε ο πατέρας.

Όπως είπε, το παιδί, παρόλο που γνωρίζει πυγμαχία δε σήκωσε το χέρι του και δεν αντεπιτέθηκε. Ο πατέρας, ο οποίος βρισκόταν εκτός Αθηνών, επέστρεψε άρον άρον και υπέβαλε μήνυση. Ο 13χρονος εξετάστηκε από ιατροδικαστή που κατέγραψε τα τραύματά του.

Σύμφωνα με τον πατέρα, την επόμενη μέρα οι ανήλικοι δράστες έστειλαν και πάλι μήνυμα στον 13χρονο, παραδεχόμενοι ότι έκαναν λάθος που τον χτύπησαν και ζητώντας του συγγνώμη. Μάλιστα του έκλεισαν ραντεβού στο δημαρχείο του Μοσχάτου για να του ζητήσουν συγγνώμη και προσωπικά.

«Ο γιος μου, μού έδειξε τα μηνύματα, ειδοποίησα αμέσως την αστυνομία και πήγαν και συνέλαβαν τους δράστες», είπε ο πατέρας.

«Δε με έχει πάρει κανένας γονιός να μου ζητήσει συγγνώμη για τον ξυλοδαρμό του παιδιού μου. Αντίθετα μου έκαναν μήνυση ότι λέω ψέματα για την επίθεση στον γιο μου», συνέχισε.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση αναφέρεται πως από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 26-10-2025, 6 ανήλικοι ηλικίας 14 και 15 ετών, οι οποίοι επιτέθηκαν σε 13χρονο με γροθιές και κλοτσιές σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 ανήλικοι.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.