Πετράλωνα: Επίθεση εξωσχολικών σε μαθητή Λυκείου μετά τον αγιασμό!

4 άτομα δημιούργησαν επεισόδιο στο σχολείο – Συνελήφθη η μητέρα του ενός

Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 11.09.25, 20:32
Επίθεση εξωσχολικών σε μαθητή Λυκείου στα Πετράλωνα (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί, κατά τη διάρκεια του αγιασμού σε Λύκειο των Πετραλώνων, όταν εξωσχολικοί επιτέθηκαν σε μαθητή, μέσα στο προαύλιο. Δεν δίστασαν μάλιστα να τον απειλήσουν με αιχμηρό αντικείμενο. 

Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν οι 4 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 18χρονο

Ο Μάνος Σωτηρόπουλος μετέδωσε από το σημείο του επεισοδίου τι ακριβώς συνέβη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Όπως ανέφερε, όλα συνέβησαν στο προαύλιο Λυκείου στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στις 10:30 το πρωί, λίγο μετά τον αγιασμό δηλαδή, δύο δεκαοκτάχρονοι, ένας 19 χρόνος και ένας δράστης αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων μπήκαν μέσα στο σχολείο, προσέγγισαν τον ανήλικο, τον γρονθοκόπησαν και τον απείλησαν μάλιστα και με αιχμηρό αντικείμενο

Γλυκά Νερά: Χαροπαλεύει 48χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από ανήλικους

Σωτήρια η παρέμβαση των καθηγητών στο Λύκειο των Πετραλώνων

Σωτήρια η παρέμβαση των καθηγητών στο Λύκειο των Πετραλώνων    

Οι καθηγητές αντέδρασαν αμέσως και όπως φαίνεται η παρέμβασή τους ήταν σωτήρια αφού οι δράστες φοβήθηκαν και έφυγαν. 

Να σημειώσουμε ότι ο 17χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και κατέθεσε μαζί με την μητέρα του μήνυση. Οι τρεις από τους τέσσερις δράστες είναι γνωστοί του θύματος ενώ έχει ήδη προσαχθεί η μητέρα του ενός. 

Χίος: Στο νοσοκομείο 3 παιδιά έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Όπως ανέφερε επίσης ο Μ. Σωτηρόπουλος, οι πολίτες στα Πετράλωνα καταγγέλλουν πως σε αυτό το σχολείο η βία και παραβατικότητα είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο.

