Μαρία Ηλιάκη: Η αντίδρασή της στα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής Νωρίς Νωρίς ήταν το πρωί της Τρίτης ο Θανάσης Αλευράς. Ο Κρατερός Κατσούλης κι η Μαρία Ηλιάκη τον υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά και έκαναν μαζί μια εφ όλης της ύλης συζήτηση.

Στα πρώτα λεπτά της συζήτησής τους, οΘανάσης Αλευράς, μάλιστα, τους μετέφερε και τα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά!

«Σκεφτόμουν πριν έρθεις, πόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Είναι πολλά! Εγώ θυμάμαι, το 2006, το 2007, που τότε έκανα και πολλή παρέα με τον Νίκο Μουτσινά, γιατί μέναμε και σε κοντινές πολυκατοικίες», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη.

Θ.Α.: Έχετε και τους χαιρετισμούς του!

Μ.Η.: Ευχαριστούμε πάρα πολύ!

Κ.Κ.: Μμμμμ! Ευχαριστούμε, Νίκο… Ένα τηλέφωνο κάτι, ένα γράμμα, ντροπή!

Μ.Η.: Τίποτα; Ούτε σε σένα;

Κ.Κ.: Όχι, τίποτα! Αλλά σε αγαπάμε!

Μ.Η.: Σε εμένα…

Μαρία Ηλιάκη - Νίκος Μουτσινάς: Από μακριά κι αγαπημένοι

Η σχέση της Μαρίας Ηλιάκη και του Νίκου Μουτσινά έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα ΜΜΕ, καθώς οι δύο παρουσιαστές υπήρξαν στενοί συνεργάτες και φίλοι. Παρόλο που δεν έχει γίνει γνωστή κάποια τοποθέτηση για «τσακωμό», οι δημόσιες δηλώσεις τους έχουν υπονοήσει μια απομάκρυνση.

Σε συνεντεύξεις της, η Μαρία Ηλιάκη έχει αναφέρει ότι έχει πληγωθεί από κάποια γεγονότα που συνέβησαν, αν και δεν έχει δώσει ποτέ λεπτομέρειες. Έχει δηλώσει πως ο Νίκος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής της και ότι θα ήθελε να βρουν κάποια στιγμή τις ισορροπίες τους.

Ο Νίκος Μουτσινάς, από την πλευρά του, έχει επίσης μιλήσει για το θέμα, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Έχει δηλώσει ότι δεν υπήρξε κάποιος καυγάς με την έννοια του τσακωμού, αλλά ότι οι ζωές τους απομακρύνθηκαν και έχασαν την επαφή.