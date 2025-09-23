Μαρία Ηλιάκη: Η αντίδρασή της στα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά

Ποιος καλεσμένος της τα μετέφερε;

Μαρία Ηλιάκη: Η αντίδρασή της στα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά
Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής Νωρίς Νωρίς ήταν το πρωί της Τρίτης ο Θανάσης Αλευράς. Ο Κρατερός Κατσούλης κι η Μαρία Ηλιάκη τον υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά και έκαναν μαζί μια εφ όλης της ύλης συζήτηση.

Μαρία Ηλιάκη: Η αντίδρασή της στα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά

Στα πρώτα λεπτά της συζήτησής τους, οΘανάσης Αλευράς, μάλιστα, τους μετέφερε και τα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά!

Ηλιάκη: «Δε θα πάω στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά, θα ήταν λίγο άβολο»

«Σκεφτόμουν πριν έρθεις, πόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Είναι πολλά! Εγώ θυμάμαι, το 2006, το 2007, που τότε έκανα και πολλή παρέα με τον Νίκο Μουτσινά, γιατί μέναμε και σε κοντινές πολυκατοικίες», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη.

Θ.Α.: Έχετε και τους χαιρετισμούς του!

Μ.Η.: Ευχαριστούμε πάρα πολύ!

Μαρία Ηλιάκη: Η αντίδρασή της στα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά

Κ.Κ.: Μμμμμ! Ευχαριστούμε, Νίκο… Ένα τηλέφωνο κάτι, ένα γράμμα, ντροπή!

Μ.Η.: Τίποτα; Ούτε σε σένα;

Κ.Κ.: Όχι, τίποτα! Αλλά σε αγαπάμε!

Μ.Η.: Σε εμένα…

Ηλιάκη για Μουτσινά: «Άντε να επιστρέψει... του εύχομαι καλή επιτυχία»

Μαρία Ηλιάκη - Νίκος Μουτσινάς: Από μακριά κι αγαπημένοι

Η σχέση της Μαρίας Ηλιάκη και του Νίκου Μουτσινά έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα ΜΜΕ, καθώς οι δύο παρουσιαστές υπήρξαν στενοί συνεργάτες και φίλοι. Παρόλο που δεν έχει γίνει γνωστή κάποια τοποθέτηση για «τσακωμό», οι δημόσιες δηλώσεις τους έχουν υπονοήσει μια απομάκρυνση.

Μαρία Ηλιάκη: Η αντίδρασή της στα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά

Σε συνεντεύξεις της, η Μαρία Ηλιάκη έχει αναφέρει ότι έχει πληγωθεί από κάποια γεγονότα που συνέβησαν, αν και δεν έχει δώσει ποτέ λεπτομέρειες. Έχει δηλώσει πως ο Νίκος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής της και ότι θα ήθελε να βρουν κάποια στιγμή τις ισορροπίες τους.

Ο Νίκος Μουτσινάς, από την πλευρά του, έχει επίσης μιλήσει για το θέμα, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Έχει δηλώσει ότι δεν υπήρξε κάποιος καυγάς με την έννοια του τσακωμού, αλλά ότι οι ζωές τους απομακρύνθηκαν και έχασαν την επαφή.

