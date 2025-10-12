Σαντορίνη: Για μισή ώρα νεκρό μέσα στην πισίνα το 5χρονο αγοράκι

Για περισσότερα από 30 λεπτά βρισκόταν κάτω από το νερό της πισίνας, έχοντας πνιγεί το 5χρονο αγοράκι από την Ινδία που έχασε τη ζωή του στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το αγοράκι που έκανε διακοπές στο νησί με την οικογένειά του, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα φαγητού πριν βουτήξει στην πισίνα κι έμεινε αρκετή ώρα στο νερό, αφού δεν αντιλήφθηκαν τίποτα, ούτε ο πατέρας του, αλλά ούτε και οι υπόλοιποι λουόμενοι.

Ο 33χρονος πατέρας του μικρού αγοριού βούτηξε στην πισίνα και δεν κατάλαβε ότι το ίδιο είχε κάνει και ο 5χρονος. Όταν άρχισε να τον αναζητά γύρω από την πισίνα, φωνάζοντας το όνομά του, τότε κατάλαβαν όλοι ότι κάτι είχε συμβεί.

Τελικά ένας συμπατριώτης του από το ίδιο γκρουπ τουριστών τον βρήκε και τον ανέσυρε από την πισίνα, καθώς ο 37χρονος υπεύθυνος πισίνας, με πιστοποίηση ναυαγοσώστη ήταν σε άλλη πισίνα.

O 5χρονος στη Σαντορίνη πριν βουτήξει στην πισίνα είχε φάει μεγάλη ποσότητα φαγητού - unsplash

Το παιδάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Γιατρός που έκανε διακοπές στο ξενοδοχείο προσπάθησε να το επαναφέρει, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα. Μετά από λίγο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το σώσουν με τη χρήση απινιδωτή.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης για ακόμη μία ώρα, αλλά ήταν αργά.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου, τον υπεύθυνο της πισίνας, αλλά και τον πατέρα του παιδιού για να διερευνηθεί αν υπήρξε αμέλεια ή πλημμελής επίβλεψη. Σήμερα οδηγήθηαν στον εισαγγελέα Νάξου και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βάθος της πισίνας που βρέθηκε χωρίς το παιδάκι ήταν, 1,40 μέτρα, με τη νομοθεσία να προβλέπει ότι υποχρεωτική είναι η παρουσία ναυαγοσώστη όταν το βάθος της πισίνας ξεπερνά το 1,5 μέτρο.

Όμως, ακόμη και σε αυτό το βάθος θα πρέπει να υπάρχει μέλος του προσωπικού με πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Σε σήμανση της πισίνας του ξενοδοχείου αναφέρεται ότι επιτρέπονται άτομα άνω των 13 ετών.