Σαντορίνη: Για μισή ώρα νεκρό μέσα στην πισίνα το 5χρονο αγοράκι

Ο πατέρας του κολυμπούσε αλλά δεν κατάλαβε τίποτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.10.25 , 14:58 Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου
12.10.25 , 14:00 Πώς να προστατέψετε τη σχέση σας από την (κακή) χρήση της τεχνολογίας
12.10.25 , 13:50 Μεξικό: Συνελήφθη ο Έλληνας καταζητούμενος «Greken»
12.10.25 , 13:42 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 13/10/2025 – 19/10/2025
12.10.25 , 13:29 3 ασκήσεις για γλουτούς στο σπίτι – Ιδανικές για αρχάριες & χωρίς εξοπλισμό
12.10.25 , 13:04 Μεσσηνία: Τα λάθη του δράστη της διπλής δολοφονίας
12.10.25 , 12:39 Τσολάκη: «Με κάλεσαν αργά το βράδυ και μου είπαν πως τράκαρε ο άντρας μου»
12.10.25 , 12:38 Μάρθα Βούρτση: Η ηλικία, το θέατρο, ο γάμος και η απομόνωση
12.10.25 , 12:26 Τανιμανίδης: «Είναι δύσκολο να καταλάβεις αν την έχεις ψωνίσει»
12.10.25 , 11:54 Σαντορίνη: Για μισή ώρα νεκρό μέσα στην πισίνα το 5χρονο αγοράκι
12.10.25 , 11:33 Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση - Εντυπωσίασε τους κριτές
12.10.25 , 11:14 Πατήσια: Κοριτσάκι ενός έτους βρέθηκε αναίσθητο από εισπνοή ναρκωτικών
12.10.25 , 10:57 Είναι επίσημο! Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ζευγάρι
12.10.25 , 10:40 Μαρία Ηλιάκη: «Ανάθεμα την ώρα, τι το θέλω και τ’ ανοίγω το στόμα μου»
12.10.25 , 10:24 Μουζουράκης - Κόζαρη: Πότε θα γίνει η βάφτιση του γιου τους
Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου
Κωστόπουλος για την κόρη του Αμαλία: «Πήγαν οι δυο τους στον γάμο»
Μεσσηνία: Τα λάθη του δράστη της διπλής δολοφονίας
Τσολάκη: «Με κάλεσαν αργά το βράδυ και μου είπαν πως τράκαρε ο άντρας μου»
Σαντορίνη: Για μισή ώρα νεκρό μέσα στην πισίνα το 5χρονο αγοράκι
Μουζουράκης - Κόζαρη: Πότε θα γίνει η βάφτιση του γιου τους
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Πατήσια: Κοριτσάκι ενός έτους βρέθηκε αναίσθητο από εισπνοή ναρκωτικών
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Θάνατος 27χρονου στρατιώτη στο 424: Ο πατέρας ζητά δικαιοσύνη
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για περισσότερα από 30 λεπτά βρισκόταν κάτω από το νερό της πισίνας, έχοντας πνιγεί το 5χρονο αγοράκι από την Ινδία που έχασε τη ζωή του στη Σαντορίνη

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το αγοράκι που έκανε διακοπές στο νησί με την οικογένειά του, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα φαγητού πριν βουτήξει στην πισίνα κι έμεινε αρκετή ώρα στο νερό, αφού δεν αντιλήφθηκαν τίποτα, ούτε ο πατέρας του, αλλά ούτε και οι υπόλοιποι λουόμενοι. 

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πεντάχρονο αγοράκι νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο 33χρονος πατέρας του μικρού αγοριού βούτηξε στην πισίνα και δεν κατάλαβε ότι το ίδιο είχε κάνει και ο 5χρονος. Όταν άρχισε να τον αναζητά γύρω από την πισίνα, φωνάζοντας το όνομά του, τότε κατάλαβαν όλοι ότι κάτι είχε συμβεί. 

Τελικά ένας συμπατριώτης του από το ίδιο γκρουπ τουριστών τον βρήκε και τον ανέσυρε από την πισίνα, καθώς ο 37χρονος υπεύθυνος πισίνας, με πιστοποίηση ναυαγοσώστη ήταν σε άλλη πισίνα. 

O 5χρονος στη Σαντορίνη πριν βουτήξει στην πισίνα είχε φάει μεγάλη ποσότητα φαγητού - unsplash

O 5χρονος στη Σαντορίνη πριν βουτήξει στην πισίνα είχε φάει μεγάλη ποσότητα φαγητού - unsplash

Το παιδάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Γιατρός που έκανε διακοπές στο ξενοδοχείο προσπάθησε να το επαναφέρει, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα. Μετά από λίγο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το σώσουν με τη χρήση απινιδωτή. 

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης για ακόμη μία ώρα, αλλά ήταν αργά.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου, τον υπεύθυνο της πισίνας, αλλά και τον πατέρα του παιδιού για να διερευνηθεί αν υπήρξε αμέλεια ή πλημμελής επίβλεψη. Σήμερα οδηγήθηαν στον εισαγγελέα Νάξου και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βάθος της πισίνας που βρέθηκε χωρίς το παιδάκι ήταν, 1,40 μέτρα, με τη νομοθεσία να προβλέπει ότι υποχρεωτική είναι η παρουσία ναυαγοσώστη όταν το βάθος της πισίνας ξεπερνά το 1,5 μέτρο.

Όμως, ακόμη και σε αυτό το βάθος θα πρέπει να υπάρχει μέλος του προσωπικού με πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Σε σήμανση της πισίνας του ξενοδοχείου αναφέρεται ότι επιτρέπονται άτομα άνω των 13 ετών.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
 |
ΠΙΣΙΝΑ
 |
5ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top