Γάζα: «Ξημερώματα της Δευτέρας η απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων»

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (από τις 04:00 έως τις 06:00) θα γίνει τελικά η απελευθέρωση των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Αργότερα, η Χαμάς θα παραδώσει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων.

Νωρίτερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει στο NBC ότι η απελευθέρωση των ομήρων θα ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή.

Πρόσθεσε επίσης ότι «οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

Παράλληλα, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, η Χαμάς ενημέρωσε το Ισραήλ μέσω των Αράβων διαμεσολαβητών ότι έχει συγκεντρώσει τους 20 ομήρους που παραμένουν ζωντανοί και είναι έτοιμη να τους παραδώσει.

Από την πλευρά το ο πρωθυπουργός του Ισράηλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να υποδεχθεί αμέσως τους ομήρους που θα απαλευθερώσει η Χαμάς.

Το γραφείο του είπε πως ο Νετανιάχου συζήτησε το θέμα με τον συντονιστή της κυβέρνησης στην υπόθεση των ομήρων Γκαλ Χιρς.

«Το Ισραήλ έχει προετοιμαστεί και είναι έτοιμο να παραλάβει αμέσως όλους τους ομήρους μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει έως τώρα γνωστά, η Χαμάς είχε διορία 72 ωρών έως το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας για να απελευθερώσει τους ομήρους.

Γάζα: Πιέζει η Χαμάς για την απελευθέρωση κρατουμένων

Στο μεταξύ, Παλαιστίνιος αξιωματούχος που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο BBC ότι ξεκίνησε ένας νέος γύρος συνομιλιών στις 10:30, με στόχο την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λίστα των κρατουμένων.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η Χαμάς εξακολουθεί να πιέζει για την απελευθέρωση επτά κρατουμένων υψηλού προφίλ, ανάμεσά τους οι Μαρουάν Μπαργούτι και Άχμαντ Σααντάτ.

Σύμφωνα με πηγές, η συμφωνία ανταλλαγής προβλέπει την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων με τις υψηλότερες ποινές – και τα επτά αυτά ονόματα πληρούν αυτό το κριτήριο.

Ωστόσο, από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ έχει αρνηθεί να τους απελευθερώσει.

Πάντως, η Χαμάς συνεχίζει να πιέζει έντονα και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές πως, αν το Ισραήλ συμφωνήσει να απελευθερώσει έστω δύο από αυτούς, η ίδια θα απελευθερώσει τους ομήρους σήμερα κιόλας, νωρίτερα από την προγραμματισμένη απελευθέρωση της Δευτέρας.

Παραμένει ασαφές τι θα συμβεί αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Χαμάς.

Οι σημερινές συνομιλίες επικεντρώνονται επίσης στη συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα και τα πρακτικά ζητήματα της απελευθέρωσης και των 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων, καθώς και για την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων που η Χαμάς μπορεί να εντοπίσει.