Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Εγγυητές οι ΗΠΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 23:57 «Απομακρύνεται» το όνειρο του Μουντιάλ για την Εθνική
09.10.25 , 23:50 Αττικόν: Τεράστια μάχη για να μην χάσει την όρασή της η 39χρονη έγκυος
09.10.25 , 23:18 Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα
09.10.25 , 22:45 First Dates: Γιώργος & Μαρία: Είπαν «ναι» σε δεύτερο ραντεβού
09.10.25 , 22:40 First Dates: Ο Σωτήρης είναι σίγουρος, η Συλβί θέλει δεύτερο ραντεβού;
09.10.25 , 22:38 First Dates: Οι πιπεράτες αποκαλύψεις του Γιώργου άφησαν τη Μαρία άφωνη
09.10.25 , 22:35 Δέσποινα Βανδή: Στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική περιπέτεια
09.10.25 , 22:25 Κλήρωση Τζόκερ 9/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 4.600.000 ευρώ
09.10.25 , 22:20 First Dates: Η ατάκα της Μαρίας που «σκάλωσε» τον Γιώργο
09.10.25 , 22:12 First Dates: Κική & Πέτρος: Ένα ραντεβού γεμάτο διαφωνίες
09.10.25 , 22:10 Επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης
09.10.25 , 22:08 First Dates: «Red flag το να σε λένε Γιώργο!»
09.10.25 , 21:45 Τρίπολη: Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων - Σοκάρουν οι κραυγές
09.10.25 , 21:40 First Dates: Στη...μέση ο λογαριασμός ή μήπως όχι;
09.10.25 , 21:35 Η γνωριμία του Σωτήρη με τη Σιλβή στο First Dates
Τρίπολη: Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων - Σοκάρουν οι κραυγές
Αττικόν: Τεράστια μάχη για να μην χάσει την όρασή της η 39χρονη έγκυος
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Δέσποινα Βανδή: Στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική περιπέτεια
Τέλος στις οικογενειακές μάχες για τις περιουσίες
Σαν Φρανσίσκο: Νεκρή μέσα στην έπαυλή της τετραμελής οικογένεια
First Dates: «Εγώ θέλω μαλλί!» – Το viral ραντεβού Mικαέλας και Ραφαήλ
Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι
Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο πίσω από τον τραυματισμό & το διπλό φονικό
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Jehad Alshrafi)
Επικεφαλής Χαμάς: Μπορούμε να ανακυρήξουμε το τέλος του πολέμου από σήμερα / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης 9/10 το τέλος του πολέμου στη Γάζα, σηματοδοτώντας μια ιστορική εξέλιξη ύστερα από μήνες αιματηρών συγκρούσεων.

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χάγια, ανακοίνωσε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

Γάζα: Από ώρα σε ώρα η υπογραφή της συμφωνίας - Ποιοι είναι οι 20 όμηροι

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια

«Αντιμετωπίσαμε το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ με υψηλή υπευθυνότητα και δώσαμε μια απάντηση που υπηρετεί τον λαό μας και αποτρέπει περαιτέρω αιματοχυσία. Λάβαμε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την κυβέρνηση των ΗΠΑ και όλοι επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά», δήλωσε.

Χαρές στο Ισραήλ

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ / AP (Emilio Morenatti)

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που προβλέπει την πρώτη φάση της εκεχειρίας, δηλώνοντας πως η κυβέρνησή του «τερμάτισε τον πόλεμο».

Παρότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη επικυρώσει επισήμως τη συμφωνία, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Όπως γνωρίζετε, χθες το βράδυ φτάσαμε σε μια σημαντική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, κάτι που ο κόσμος έλεγε ότι δεν θα γινόταν ποτέ».

Γάζα: Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για κατάπαυση του πυρός

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας: «Τερματίσαμε τον πόλεμο και… σε πολύ μεγαλύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη, και νομίζω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζουμε μια αιώνια ειρήνη».

Αναφερόμενος στους ομήρους, σημείωσε ότι «θα πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση πως «η κατάπαυση του πυρός θα κάνει θαύματα στη Γάζα». Τέλος, προανήγγειλε ότι «πολλές χώρες θα βάλουν λεφτά» για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΖΑ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΧΑΜΑΣ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top