Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Η Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης 9/10 το τέλος του πολέμου στη Γάζα, σηματοδοτώντας μια ιστορική εξέλιξη ύστερα από μήνες αιματηρών συγκρούσεων.

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χάγια, ανακοίνωσε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια

«Αντιμετωπίσαμε το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ με υψηλή υπευθυνότητα και δώσαμε μια απάντηση που υπηρετεί τον λαό μας και αποτρέπει περαιτέρω αιματοχυσία. Λάβαμε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την κυβέρνηση των ΗΠΑ και όλοι επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά», δήλωσε.

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ / AP (Emilio Morenatti)

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που προβλέπει την πρώτη φάση της εκεχειρίας, δηλώνοντας πως η κυβέρνησή του «τερμάτισε τον πόλεμο».

Παρότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη επικυρώσει επισήμως τη συμφωνία, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Όπως γνωρίζετε, χθες το βράδυ φτάσαμε σε μια σημαντική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, κάτι που ο κόσμος έλεγε ότι δεν θα γινόταν ποτέ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας: «Τερματίσαμε τον πόλεμο και… σε πολύ μεγαλύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη, και νομίζω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζουμε μια αιώνια ειρήνη».

Αναφερόμενος στους ομήρους, σημείωσε ότι «θα πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση πως «η κατάπαυση του πυρός θα κάνει θαύματα στη Γάζα». Τέλος, προανήγγειλε ότι «πολλές χώρες θα βάλουν λεφτά» για την ανοικοδόμηση της περιοχής.