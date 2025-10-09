Γάζα: Από ώρα σε ώρα η υπογραφή της συμφωνίας - Ποιοι είναι οι 20 όμηροι

Το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό δύο ετών καταστροφικού πολέμου στο παλαιστινιακό έδαφος.

Στις 12:00 (ώρα Ισραήλ και ώρα Ελλάδας) αναμενόταν η υπογραφή της συμφωνίας εφαρμογής του πρώτου σταδίου του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ωστόσο από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοινώθηκε ότι η συμφωνία δε θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο αφού εγκριθεί από την κυβέρνηση, κάτι που αναμένεται το βράδυ.

«Αντίθετα από τις πληροφορίες που μεταδίδονται από αραβικά μέσα ενημέρωσης, η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών δε θα αρχίσει παρά μετά την έγκριση της συμφωνίας από την κυβέρνηση. Αυτή η έγκριση αναμένεται το βράδυ», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Γάζα: Εν αναμονή της απελευθέρωσης των ομήρων

Σύμφωνα με μια πηγή στους κόλπους της Χαμάς, οι 20 εν ζωή όμηροι, από τους 47 που κρατούνταν στη Γάζα, θα απελευθερωθούν όλοι μαζί με αντάλλαγμα την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων.

Ανάμεσά τους οι παιδικοί φίλοι Evyatar David και Guy Gilboa-Dalal. Η Χαμάς έχει δώσει στη δημοσιότητα βίντεο των δύο ανδρών σε αδύναμη κατάσταση. Μάλιστα σε ένα από αυτά ο David φαίνεται να εξαναγκάζεται από τη Χαμάς να σκάβει τον τάφο του.

Στους ομήρους βρίσκεται και ο 24χρονος Alon Ohel, ένας ταλαντούχος πιανίστας, ο οποίος σε πρόσφατο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, φαίνεται να έχει χάσει την όρασή του από το ένα μάτι.

Ζωντανοί εκτιμάται ότι είναι και οι δίδυμοι Gali και Ziv Berman, όπως και ο Νεπαλέζος φοιτητής γεωπονικής Bipin Joshi.

Η Χαμάς θα επιστρέψει και τις σορούς των ομήρων που σκοτώθηκαν την 7η Οκτωβρίου 2023, αλλά και κατά τη διάρκεια της ομηρείας τους.

Ανάμεσά τους είναι οι στρατιώτες Oz Daniel και Itay Chen, οι 85χρονοι Amiram Cooper και Aryeh Zalmanovich, ο γιος των οποίων δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα και η σορός της Inbar Haiman, η οποία δολοφονήθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Το σορό του αναμένει να παραλάβει η οικογένεια του Muhammed el-Atrash, που ήταν πατέρας 13 παιδιών, αλλά και του Joshua Mollel, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε κατά την επιδρομή της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς.

Τέλος αναμένεται να παραδοθεί και η σορός του Yossi Sharabi, η οικογένεια του οποίου είχε κάνει ολόκληρη εκστρατεία για την επιστροφή της στη Βρετανία.

Γάζα: Πανηγυρισμοί μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας

Παλαιστίνιοι και οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς μετά την είδηση για τη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων, ζωντανών και νεκρών.

Στη Λωρίδα της Γάζας νεαροί άνδρες άρχισαν να χειροκροτούν μέσα στους κατεστραμμένους δρόμους, παρά το γεγονός ότι τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονταν σε κάποιες περιοχές.

«Δόξα τω Θεώ για την εκεχειρία, για το τέλος της αιματοχυσίας και των σκοτωμών», δήλωσε ο Αμπντούλ Μαζίντ Αμπντ Ράμπο από τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

«Δεν είμαι ο μόνος που είναι χαρούμενος, όλη η Λωρίδα της Γάζας είναι χαρούμενη, όλοι οι Άραβες, όλος ο κόσμος είναι χαρούμενος με την εκεχειρία και τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Σας ευχαριστώ και στέλνω την αγάπη μου σε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μας», πρόσθεσε.

Ομάδες νεαρών ανδρών ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν έμαθαν τα νέα, με έναν από αυτούς να χειροκροτεί την ώρα που βρισκόταν στους ώμους ενός φίλου του. Άλλοι έκλαιγαν και φώναζαν «Αλλάχου άκμπαρ» (ο Θεός είναι ο μέγιστος) και εξέφραζαν την ελπίδα η συμφωνία αυτή να τερματίσει τον πόλεμο και να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω και να γελάω», είπε ο Τάμερ αλ Μπουράι, ένας επιχειρηματίας εκτοπισμένος από την πόλη της Γάζας. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επιβιώσαμε. Ανυπομονούμε να πάμε πίσω στα σπίτια μας, ακόμη και αφού έχουν καταστραφεί, να πάμε πίσω στην πόλη της Γάζας, να κοιμηθούμε χωρίς να φοβόμαστε ότι θα μας βομβαρδίσουν, να προσπαθήσουμε να ξαναχτίσουμε τις ζωές μας», δήλωσε στο Reuters.

Ωστόσο άλλοι ήταν πιο απαισιόδοξοι: «Το σπίτι μας ήταν μεταξύ των πρώτων που καταστράφηκαν, οπότε, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος τελείωσε, θα εξακολουθήσουμε να ζούμε σε σκηνές ίσως για χρόνια μέχρι να ανοικοδομήσουν τη Γάζα. Και αυτό αν κρατήσει η συμφωνία», είπε η Ζακέγια Ρεζίκ, 58 ετών, μητέρα έξι παιδιών.

Αν και είναι χαρούμενη που κανένα από τα παιδιά της δεν έχει σκοτωθεί, πρόσθεσε ότι το σπίτι τους βρίσκεται σε μεθοριακή περιοχή η οποία θα παραμείνει υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού.

Ενθουσιώδης ήταν η ατμόσφαιρα και στο Τελ Αβίβ, στην πλατεία των Ομήρων όπου οι οικογένειες των απαχθέντων από τη Χαμάς ζητούν την επιστροφή των αγαπημένων τους.

Η Εϊνάβ Ζαουγκάουκερ, η μητέρα ενός από τους Ισραηλινούς ομήρους, ήταν ενθουσιασμένη. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι αισθάνομαι (...) είναι τρελό», δήλωσε.

«Τι να του πω; Τι να κάνω; Να τον αγκαλιάσω και να τον φιλήσω», πρόσθεσε αναφερόμενη στον γιο της Ματάν. «Απλώς να του πω ότι τον αγαπώ, αυτό μόνο. Και να δω τα μάτια του να κοιτούν τα δικά μου (...) Είναι συγκλονιστικό - αυτή είναι ανακούφιση», συνέχισε.

Ο πρώην όμηρος Ομέρ Σεμ-Τοβ δήλωσε ότι «δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις», όταν του ζητήθηκε να πει πώς νιώθει.

Δύο προηγούμενες εκεχειρίες τον Νοέμβριο 2023 και στις αρχές του 2025 είχαν επιτρέψει την επιστροφή ομήρων ή σορών απαχθέντων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση φυλακισμένων Παλαιστινίων, πριν καταρρεύσουν.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου προκάλεσε το θάνατο 1.219 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένου σε επίσημα στοιχεία. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 εξακολουθούν να είναι όμηροι στη Γάζα, από τους οποίους τουλάχιστον 25 είναι νεκροί, σύμφωνα με το στρατό.

Σε απάντηση, το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική εκστρατεία που προκάλεσε καταστροφές στο παλαιστινιακό έδαφος και, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 67.183 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους.

