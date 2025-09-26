Νετανιάχου: Ηγέτες που με καταδικάζουν δημόσια, με ευχαριστούν ιδιωτικά!

Μπροστά σε πολλές κενές θέσεις η ομιλία του  στον ΟΗΕ – To QR για τη Χαμάς

26.09.25 , 19:16
Νετανιάχου ΓΣ ΟΗΕ

Μπροστά σε πολλές κενές θέσεις μίλησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς πολλές αντιπροσωπείες αποχώρησαν την ώρα που ξεκίνησε την ομιλία του, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση στη Γάζα.    

Nετανιάχου: Το Ισραήλ πρέπει να γίνει… «Αθήνα και υπέρ-Σπάρτη»  

 

Αντιπροσωπείες κρατών αποχωρούν από την αίθουσα της ΓΣ του ΟΗΕ την ώρα της ομιλίας του Νετανιάχου

Αντιπροσωπείες  κρατών αποχωρούν από την αίθουσα της ΓΣ του ΟΗΕ την ώρα της ομιλίας του Νετανιάχου (ΑP Richard Drew)  

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πάντως «κάρφωσε» ξένους ηγέτες ότι άλλα λένε δημόσια και άλλα ιδιωτικά.  «Θέλω να σας πω ένα μυστικό. Πίσω από κλειστές πόρτες, πολλοί από τους ηγέτες που μας καταδικάζουν δημόσια, μας ευχαριστούν ιδιωτικά», ισχυρίστηκε.  «Μου λένε πόσο εκτιμούν τις εξαιρετικές υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ που έχουν αποτρέψει, επανειλημμένα, τρομοκρατικές επιθέσεις στις πρωτεύουσές τους. Αλλά πολλοί ηγέτες έστειλαν άλλο μήνυμα όταν το Ισραήλ έκανε αυτό που κάθε έθνος θα έκανε: αντεπιτεθήκαμε». 

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε επίσης τους ηγέτες ότι υπέκυψαν σε fake news από τα media, σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης.

Βίντεο από την έφοδο του IDF στη Γάζα - 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει

«Το Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία αλλά συμβαίνει το αντίθετο» υποστήριξε.  Απαντώντας στις κατηγορίες ότι το Ισραήλ οδηγεί σε λιμοκτονία τους κατοίκους της Γάζας, ανέφερε«Αν υπάρχουν κάτοικοι της Γάζας που δεν έχουν αρκετά τρόφιμα, είναι επειδή η Χαμάς τα κλέβει. Η Χαμάς τα κλέβει, τα συσσωρεύει και τα πουλάει σε εξωφρενικές τιμές για να πολεμήσει την πολεμική της μηχανή».  

Ευχαρίστησε τον Τραμπ και είπε ότι δεσμεύτηκε μαζί του να τελειώσει το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και το έκαναν. «Υψώσαμε το σκοτεινό σύννεφο που απειλούσε εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να παραμείνουμε σκληροί. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το Ιράν να ξαναχτίσει το πυραυλικό του σύστημα. Γι' αυτό το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά αυτή» επισήμανε 

Ο Νετανιάχου για το Ιράν στη ΓΣ του ΟΗΕ

Ο Νετανιάχου για το Ιράν στη ΓΣ του ΟΗΕ (ΑP Richard Drew)

Το QR και τα μεγάφωνα για να ακούνε την ομιλία του  

Ο Νετανιάχου είχε και κονκάρδα με QR code το οποίο κάλεσε τους παραβρισκόμενους να το σκανάρουν και να δουν τι έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, ενώ ανέφερε ονομαστικά τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα αό τη Χαμάς.

«Θέλω να κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Θέλω να μιλήσω από αυτό το φόρουμ απευθείας σε αυτούς τους ομήρους μέσω μεγαφώνων. Έχω περικυκλώσει τη Γάζα με τεράστια μεγάφωνα συνδεδεμένα σε αυτό το μικρόφωνο με την ελπίδα ότι οι αγαπητοί μας όμηροι θα ακούσουν το μήνυμά μου», είπε.

«Γενναίοι μας ήρωες. Είμαι ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο κόσμος του Ισραήλ είναι μαζί σας, Δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν σας φέρουμε όλους πίσω» είπε απευθυνόμενος στους ομήρους. 

Απευθύνθηκε όμως και στη Χαμάς, λέγοντας:  

«Καταθέστε τα όπλα σας. Αφήστε τον λαό μου να φύγει. Ελευθερώστε τους ομήρους. Όλους τους. Όλους τους 48. Ελευθερώστε τους ομήρους. Τώρα. Αν το κάνετε, θα ζήσετε. Αν δεν το κάνετε, το Ισραήλ θα σας κυνηγήσει».

«Αν η Χαμάς συμφωνήσει με τους όρους μας, ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως τώρα. Οι δικοί μας εχθροί είναι δικοί σας εχθροί» είπε. Ο Νετανιάχου συνέχισε με ένα «κουίζ» απευθυνόμενος με ερωτήσεις στους «δικούς» του, που απαντούσαν από κάτω και χειροκροτούσαν.

Αναφερόμενος στη λύση των δύο κρατών είπε ότι «το πρόβλημα είναι ότι οι Παλαιστίνιοι δεν πιστεύουν σε αυτό, θέλουν παλαστινιακό κράτος αντί για ισραηλινό γι' αυτό και κάθε φορά που τους προτάθηκε το απέρριπταν και κάθε φορά που τους δίνονταν εδάφη, τα χρησιμοποιούσαν για επιθέσεις. Έκαναν τη Γάζα, βάση τρομοκρατίας».
 
«Η επίμονη άρνηση της Παλαιστινιακής πλευράς για την λύση των δύο κρατών διαιωνίζει αυτή την κατάσταση. Πώς δεν μπορούν οι παγκόσμιοι ηγέτες να το δουν αυτό;» αναρωτήθηκε. 

«Σε αυτούς θέλετε να δώσετε κράτος; Αυτό που κάνετε είναι να τους ανταμείβετε. Το να αναγνωρίσετε κράτος της Παλαιστίνης ένα μίλι μακριά από το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου είναι σαν να δίνετε στην Αλ Κάιντα κράτος, 1 μίλι μακριά από τη Νέα Υόρκη μετά την 11η Σεπτεμβρίου» υποστήριξε. 

Αποκάλεσε μάλιστα την απόφαση χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Βρετανίας, να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, ως «εθνική αυτοκτονία».  


 

 

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
