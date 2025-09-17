Το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Γάζα: Ανελέητοι βομβαρδισμοί & μαζική φυγή αμάχων

Προσωρινό πέρασμα 48 ωρών για την απομάκρυνση των κατοίκων

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Abdel Kareem Hana)
Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δραματικές ώρες βιώνει η Γάζα μετά τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, με στόχο την πλήρη κατάληψη της πόλης.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα- Προελαύνουν τα ισραηλινά τανκς

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τουλάχιστον 106 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο Ισραηλινός στρατός επιδιώκει την εξόντωση της Χαμάς, με τα τεθωρακισμένα οχήματα να έχουν φτάσει ήδη στο κέντρο της πόλης. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ έγραψε σε ανάρτησή του: «Η Γάζα φλέγεται».

Όπως μεταδίδει το Reuters, η επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν τα ισραηλινά τεθωρακισμένα μπήκαν στο κέντρο της Πόλης της Γάζας. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν εκρήξεις και βομβαρδισμούς τόσο σφοδρούς, που «ολόκληρες γειτονιές φωτίζονταν από τις φλόγες».

Χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα: «Σείστηκε η γη. Κραυγές σε συντρίμμια»

Η Γάζα καίγεται

«Η Γάζα φλέγεται» / AP (Leo Correa)

Αξιωματούχος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι οι χερσαίες δυνάμεις κινούνται βαθύτερα στη Γάζα, ενώ ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς που εκτιμάται ότι παραμένουν στην πόλη.

Με άρματα μάχης, χιλιάδες στρατιώτες και συνεχή αεροπορική κάλυψη, το Ισραήλ έκανε το επόμενο βήμα για την κατάληψη της πόλης. Οι εικόνες από τα νοσοκομεία της Γάζας είναι συγκλονιστικές, αποτυπώνοντας το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης.

Nετανιάχου: Το Ισραήλ πρέπει να γίνει… «Αθήνα και υπέρ-Σπάρτη»

Μάλιστα, στα συντρίμμια των κτιρίων που «έπεσαν» σαν τραπουλόχαρτα σωστικά συνεργεία και άμαχοι ψάχνουν για επιζώντες.

Ισοπεδώνει το Ισραήλ την πόλη της Γάζας

Κατεστραμμένα κτίρια στη Γάζα / AP (Leo Correa)

Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ έχει προκαλέσει νέο κύμα εκτοπισμού, με χιλιάδες αμάχους να εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας. Καραβάνια ανθρώπων κινούνται προς τον νότο με κάθε διαθέσιμο μέσο, αναζητώντας ασφάλεια.

Επίθεση Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο αξιωματούχους της Χαμάς!

Στην πόλη είχαν συγκεντρωθεί τους τελευταίους μήνες περίπου 800.000 άνθρωποι, ωστόσο σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, το 40% έχει ήδη εγκαταλείψει την περιοχή.

Προσωρινό πέρασμα 48 ωρών για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας 

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση.

«Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

«Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Ισραήλ χτύπησε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα- Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργoς

Η ισραηλινή χερσαία επιχείρηση προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις

Εκκενώνουν τη Γάζα οι άμαχοι

Ανελέητοι βομβαρδισμοί στη Γάζα / AP (Leo Correa)

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τερκ, απηύθυνε δραματική έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει την ισραηλινή εισβολή, τονίζοντας: «Είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η σφαγή πρέπει να σταματήσει τώρα».

Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, οι ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζουν να στηρίζουν ανοιχτά το Ισραήλ, με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να δηλώνει από την Ιερουσαλήμ: «Μπορεί να χρειαστεί τελικά μια αποφασιστική στρατιωτική επιχείρηση για να εξαλειφθεί η Χαμάς».

 

