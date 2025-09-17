Το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Γάζα: Ανελέητοι βομβαρδισμοί & μαζική φυγή αμάχων

Δραματικές ώρες βιώνει η Γάζα μετά τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, με στόχο την πλήρη κατάληψη της πόλης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τουλάχιστον 106 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο Ισραηλινός στρατός επιδιώκει την εξόντωση της Χαμάς, με τα τεθωρακισμένα οχήματα να έχουν φτάσει ήδη στο κέντρο της πόλης. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ έγραψε σε ανάρτησή του: «Η Γάζα φλέγεται».

Όπως μεταδίδει το Reuters, η επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν τα ισραηλινά τεθωρακισμένα μπήκαν στο κέντρο της Πόλης της Γάζας. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν εκρήξεις και βομβαρδισμούς τόσο σφοδρούς, που «ολόκληρες γειτονιές φωτίζονταν από τις φλόγες».

«Η Γάζα φλέγεται» / AP (Leo Correa)

Αξιωματούχος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι οι χερσαίες δυνάμεις κινούνται βαθύτερα στη Γάζα, ενώ ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς που εκτιμάται ότι παραμένουν στην πόλη.

Με άρματα μάχης, χιλιάδες στρατιώτες και συνεχή αεροπορική κάλυψη, το Ισραήλ έκανε το επόμενο βήμα για την κατάληψη της πόλης. Οι εικόνες από τα νοσοκομεία της Γάζας είναι συγκλονιστικές, αποτυπώνοντας το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης.

Μάλιστα, στα συντρίμμια των κτιρίων που «έπεσαν» σαν τραπουλόχαρτα σωστικά συνεργεία και άμαχοι ψάχνουν για επιζώντες.

Κατεστραμμένα κτίρια στη Γάζα / AP (Leo Correa)

Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ έχει προκαλέσει νέο κύμα εκτοπισμού, με χιλιάδες αμάχους να εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας. Καραβάνια ανθρώπων κινούνται προς τον νότο με κάθε διαθέσιμο μέσο, αναζητώντας ασφάλεια.

Στην πόλη είχαν συγκεντρωθεί τους τελευταίους μήνες περίπου 800.000 άνθρωποι, ωστόσο σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, το 40% έχει ήδη εγκαταλείψει την περιοχή.

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם" - אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה



במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.



הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025

Προσωρινό πέρασμα 48 ωρών για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση.

Hi, Gaza City. The IDF has arrived. Not a single building will be left standing if you do not surrender, lay down your arms, and release all the hostages now.



Finish the job, Israel. 🇮🇱 pic.twitter.com/SjbQLwp4kH — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) September 16, 2025

«Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

«Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η ισραηλινή χερσαία επιχείρηση προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις

Ανελέητοι βομβαρδισμοί στη Γάζα / AP (Leo Correa)

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τερκ, απηύθυνε δραματική έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει την ισραηλινή εισβολή, τονίζοντας: «Είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η σφαγή πρέπει να σταματήσει τώρα».

Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, οι ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζουν να στηρίζουν ανοιχτά το Ισραήλ, με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να δηλώνει από την Ιερουσαλήμ: «Μπορεί να χρειαστεί τελικά μια αποφασιστική στρατιωτική επιχείρηση για να εξαλειφθεί η Χαμάς».